Стало известно, какая бригада взяла в плен китайских солдат

Пленный гражданин Китая. Фото: скриншот

На днях украинские воины взяли в плен двух граждан Китайской Народной Республики. Они воевали на стороне российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ в Facebook во вторник, 8 апреля.

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Известно, что в плен китайских солдат взяли именно бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.

"Они находились на вражеской стороне — в зоне боевых действий, с оружием в руках, в составе подразделения российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.

В бригаде добавили, что сейчас с пленными гражданами Китая проводятся все необходимые процессуальные действия украинскими правоохранительными органами.

Напомним, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ в плен взяли двух граждан Китая.

Впоследствии он рассказал, что защитники вступили в бой с шестью военными из Китая в Донецкой области.