Участие китайских солдат в войне против Украины — новые детали от МИД

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: МИД Украины

В Министерство иностранных дел приглашали посла Китая в Украине Ма Шенкуня относительно участия их солдат в войне на стороне российских оккупантов. С ним общался заместитель главы МИД, который подчеркнул, что факты поддержки врага и привлечения компаний к производству в России военного назначения вызывает серьезное беспокойство, а также противоречит партнерским отношениям.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий в пятницу, 25 апреля, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Участие Китая в войне против Украины

"Доказательства этих фактов украинские спецслужбы передали китайской стороне. Мы призываем китайскую сторону принять меры с целью прекращения поддержки России в ее агрессии против Украины, об отсутствии которой нам неоднократно Пекин заявлял", — отметил Тихий.

По его словам, Украина строго осуждает участие граждан третьих стран в российской агрессии против Украины. В частности, речь идет не только о военнопленных китайцах, но и других иностранцах. Представитель МИД подчеркнул, что Украина собирает все факты и передает другим сторонам.

"Мы считаем, что между странами, которые имеют устоявшийся диалог, как Украина и Китай, все проблемные вопросы должны решаться только путем диалога и прямой, откровенной коммуникации между сторонами", — рассказал он.

Что предшествовало

Напомним, 8 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что воины взяли в плен двух китайцев, которые воевали за Россию. Впоследствии МИД вызвал временного поверенного в делах Китая.

Известно, что в плен китайских солдат взяли бойцы 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.

А официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не отправлял своих солдат воевать за Россию.

Уже 10 апреля сотрудники СБУ допросили пленных китайцев. Кроме того, они показали их документы.

В Кремле также реагировали на участие китайцев в войне на стороне России. Там заявили, что "не втягивают КНР в полномасштабную войну".

А 14 апреля военнопленные китайцы впервые пообщались со СМИ и рассказали все детали.

Сейчас Украина рассматривает варианты возвращения солдат на родину в КНР.

Недавно стало известно, что Китай поставляет оружие для российских оккупантов, которое они используют в войне против Украины. Вследствие этого Зеленский ввел санкции против китайских компаний.