Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У ЗСУ заявили, що армія РФ намагається просунутись на Донеччині arrow

У ЗСУ заявили, що армія РФ намагається просунутись на Донеччині

18 квітня 2025 12:15
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Ситуація на фронті — російська армія намагається просунутись на Донеччині
Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Російські війська продовжують робити активні спроби просунутися на Донеччині. Окупанти намагаються обійти українську оборону з флангів.

Про це повідомив командир батальйону безпілотних систем 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Андрій Назаренко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 18 квітня.

Реклама
Читайте також:

РФ хоче просунутися на Донеччині

За словами Назаренка, основна мета ворога — захоплення стратегічної траси від Покровська. Проте українські сили тримають оборону та не дають противнику просунутися вперед.

"Противнику зробили кілзону — так звану сіру зону, по якій він не може пройти живою силою на значну відстань. Тобто, заходить — і знищується. У цих зонах також ефективно знищується легкоброньована техніка", — зазначив військовий.

Командир додав, що окупанти не полишили ідею захопити всю Донецьку область і намагаються тиснути на всіх напрямках.

Раніше ми писали, що Сили оборони уразили пункт постійної дислокації ракетної бригади РФ у Курській області, яка обстріляла Суми на Вербну неділю.

Також ми повідомляли, що за останні тижні українські бійці звільнили близько 16 квадратних кілометрів території на Донеччині.

Донецька область окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні наступ Покровськ
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама