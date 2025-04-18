Ситуація на фронті — російська армія намагається просунутись на Донеччині

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб

Російські війська продовжують робити активні спроби просунутися на Донеччині. Окупанти намагаються обійти українську оборону з флангів.

Про це повідомив командир батальйону безпілотних систем 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Андрій Назаренко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 18 квітня.

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За словами Назаренка, основна мета ворога — захоплення стратегічної траси від Покровська. Проте українські сили тримають оборону та не дають противнику просунутися вперед.

"Противнику зробили кілзону — так звану сіру зону, по якій він не може пройти живою силою на значну відстань. Тобто, заходить — і знищується. У цих зонах також ефективно знищується легкоброньована техніка", — зазначив військовий.

Командир додав, що окупанти не полишили ідею захопити всю Донецьку область і намагаються тиснути на всіх напрямках.

Раніше ми писали, що Сили оборони уразили пункт постійної дислокації ракетної бригади РФ у Курській області, яка обстріляла Суми на Вербну неділю.

Також ми повідомляли, що за останні тижні українські бійці звільнили близько 16 квадратних кілометрів території на Донеччині.