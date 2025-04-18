Ситуация на фронте — российская армия пытается продвинуться в Донецкой области

В ВСУ заявили, что армия РФ хочет продвинуться в Донецкой области
Российские войска продолжают предпринимать активные попытки продвинуться в Донецкой области. Оккупанты пытаются обойти украинскую оборону с флангов.
Об этом сообщил командир батальона беспилотных систем 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Андрей Назаренко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 18 апреля.
РФ хочет продвинуться в Донецкой области
По словам Назаренко, основная цель врага — захват стратегической трассы от Покровска. Однако украинские силы держат оборону и не дают противнику продвинуться вперед.
"Противнику сделали килзону — так называемую серую зону, по которой он не может пройти живой силой на значительное расстояние. То есть заходит — и уничтожается. В этих зонах также эффективно уничтожается легкобронированная техника", — отметил военный.
Командир добавил, что оккупанты не оставили идею захватить всю Донецкую область и пытаются давить на всех направлениях.
Ранее мы писали, что Силы обороны поразили пункт постоянной дислокации ракетной бригады РФ в Курской области, которая обстреляла Сумы на Вербное воскресенье.
Также мы сообщали, что за последние недели украинские бойцы освободили около 16 квадратных километров территории в Донецкой области.
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