Покровськ — скільки осіб РФ залучила до наступу

У ЗСУ відповіли, скільки осіб залучила РФ для оточення Покровська
Російські війська залучили понад 11 тисяч осіб для оточення Покровської агломерації. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, хочуть просунутися на північний захід та північ від Покровська.
Про це повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ 29 жовтня.
Яка ситуація поблизу Покровська
Військові розповіли, що у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ росіяни накопичили близько 27 тисяч осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів.
"Захисники Покровської агломерації продовжують оборонну операцію. Загалом за останні два дні у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ українські воїни ліквідували 90 окупантів, ще 42 — поранені", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські військові знищили:
- один бронетранспортер,
- три бойові машини піхоти,
- три автомобілі,
- один мотоцикл,
- збили та посадили 158 дронів різних типів,
- у Покровську знищили 18 окупантів.
Нагадаємо, раніше росіяни заявляли про оточення до 5 тисяч українських воїнів в районі Купʼянська та Покровська. Однак Володимир Зеленський заявив, що це "повна брехня".
Водночас експерт повідомив, що в Покровську вже тривають бої в міській забудові. Російське керівництво зазнало невдачі і змінило тактику.
Читайте Новини.LIVE!