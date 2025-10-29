Відео
Головна Армія У ЗСУ відповіли, скільки осіб залучила РФ для оточення Покровська

У ЗСУ відповіли, скільки осіб залучила РФ для оточення Покровська

Дата публікації: 29 жовтня 2025 17:35
Оновлено: 17:35
Покровськ — скільки осіб РФ залучила до наступу
Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ

Російські війська залучили понад 11 тисяч осіб для оточення Покровської агломерації. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, хочуть просунутися на північний захід та північ від Покровська. 

Про це повідомили у 7-му корпусі Десантно-штурмових військ 29 жовтня. 

Читайте також:

Яка ситуація поблизу Покровська

Військові розповіли, що у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ росіяни накопичили близько 27 тисяч осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів.

Ситуаці в Покровську
Наступ росіян поблизу Покровська. Фото: 7 корпус ДШВ

"Захисники Покровської агломерації продовжують оборонну операцію. Загалом за останні два дні у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ українські воїни ліквідували 90 окупантів, ще 42 — поранені", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові знищили:

  • один бронетранспортер,
  • три бойові машини піхоти,
  • три автомобілі,
  • один мотоцикл, 
  • збили та посадили 158 дронів різних типів,
  • у Покровську знищили 18 окупантів.

Нагадаємо, раніше росіяни заявляли про оточення до 5 тисяч українських воїнів в районі Купʼянська та Покровська. Однак Володимир Зеленський заявив, що це "повна брехня".  

Водночас експерт повідомив, що в Покровську вже тривають бої в міській забудові. Російське керівництво зазнало невдачі і змінило тактику. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
