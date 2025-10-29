Покровск — сколько человек РФ привлекла к наступлению

Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Российские войска привлекли более 11 тысяч человек для окружения Покровской агломерации. Вражеские группы, которым удалось инфильтроваться в городе, хотят продвинуться на северо-запад и север от Покровска.

Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск 29 октября.

Какова ситуация вблизи Покровска

Военные рассказали, что в полосе ответственности 7-го корпуса ДШВ россияне накопили около 27 тысяч человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов.

Наступление россиян вблизи Покровска. Фото: 7 корпус ДШВ

"Защитники Покровской агломерации продолжают оборонительную операцию. Всего за последние два дня в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ украинские воины ликвидировали 90 оккупантов, еще 42 — ранены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные уничтожили:

один бронетранспортер,

три боевые машины пехоты,

три автомобиля,

один мотоцикл,

сбили и посадили 158 дронов различных типов,

в Покровске уничтожили 18 оккупантов.

Напомним, ранее россияне заявляли об окружении до 5 тысяч украинских воинов в районе Купянска и Покровска. Однако Владимир Зеленский заявил, что это "полная ложь".

В то же время эксперт сообщил, что в Покровске уже идут бои в городской застройке. Российское руководство потерпело неудачу и изменило тактику.