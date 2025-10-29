Покровск — сколько человек РФ привлекла к наступлению

В ВСУ сказали, сколько людей привлекла РФ для окружения Покровска
Российские войска привлекли более 11 тысяч человек для окружения Покровской агломерации. Вражеские группы, которым удалось инфильтроваться в городе, хотят продвинуться на северо-запад и север от Покровска.
Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск 29 октября.
Какова ситуация вблизи Покровска
Военные рассказали, что в полосе ответственности 7-го корпуса ДШВ россияне накопили около 27 тысяч человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов.
"Защитники Покровской агломерации продолжают оборонительную операцию. Всего за последние два дня в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ украинские воины ликвидировали 90 оккупантов, еще 42 — ранены", — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военные уничтожили:
- один бронетранспортер,
- три боевые машины пехоты,
- три автомобиля,
- один мотоцикл,
- сбили и посадили 158 дронов различных типов,
- в Покровске уничтожили 18 оккупантов.
Напомним, ранее россияне заявляли об окружении до 5 тысяч украинских воинов в районе Купянска и Покровска. Однако Владимир Зеленский заявил, что это "полная ложь".
В то же время эксперт сообщил, что в Покровске уже идут бои в городской застройке. Российское руководство потерпело неудачу и изменило тактику.
