Зеленский отреагировал на заявления России об окружении Купянска и Покровска

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на заявление россиян об окружении до 5 тысяч украинских воинов в районе Купянска и Покровска. По его словам, это полная ложь.

Об этом глава государства сказал в телефонном разговоре с телеведущей Аллой Мазур.

Заявления России об окружении Купянска и Покровска

"Это полная ложь. И не первая", — заявил Зеленский.

По его словам, цель таких заявлений России — это вызвать панику. Он отметил, что сейчас этот фейк ориентирован на Штаты, чтобы создать впечатление, что РФ якобы выигрывает в войне.

Зеленский отметил, что он имеет свежую информацию от Генштаба и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На этой неделе активность противника вблизи Купянска и Покровска была в 1,5-2 раза меньше, чем раньше.

