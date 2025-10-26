Зеленский отреагировал на заявления России об окружении Купянска и Покровска

"Окружение" Купянска и Покровска — Зеленский отреагировал
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на заявление россиян об окружении до 5 тысяч украинских воинов в районе Купянска и Покровска. По его словам, это полная ложь.
Об этом глава государства сказал в телефонном разговоре с телеведущей Аллой Мазур.
Заявления России об окружении Купянска и Покровска
"Это полная ложь. И не первая", — заявил Зеленский.
По его словам, цель таких заявлений России — это вызвать панику. Он отметил, что сейчас этот фейк ориентирован на Штаты, чтобы создать впечатление, что РФ якобы выигрывает в войне.
Зеленский отметил, что он имеет свежую информацию от Генштаба и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. На этой неделе активность противника вблизи Купянска и Покровска была в 1,5-2 раза меньше, чем раньше.
