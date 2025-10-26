Зеленский высказался об обстреле Киева и российских атаках в течение недели

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о ликвидации последствий российского обстрела Киева в ночь на 26 октября. Кроме того, он сообщил, сколько целей запустили оккупанты за неделю.

Об этом глава государства говорил в вечернем обращении.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Киева 26 октября

Украинский лидер отметил, что в Киеве уже завершился разбор завалов на месте попадания российского ударного дрона типа Shahed по дому. Там с ночи работали спасатели. Кроме того, было довольно длительным и тушение пожаров. Сейчас на всех локациях завершены работы.

Зеленский отметил, что только за сегодня и только в Киеве от российского обстрела погибли три человека и еще более 30 получили ранения, среди которых семь детей.

"Мы благодарим каждого, кто помогает людям, — каждого спасателя, всех в коммунальных службах, кто действительно работает, чтобы помочь", — подчеркнул он.

Сколько целей запустили оккупанты за эту неделю

Глава государства рассказал, что только за одну неделю захватчики применили против Украины:

почти 1200 ударных дронов;

50 ракет различных типов, большинство из которых баллистические.

"Защита от такой угрозы может быть только общим делом — ни одна нация в мире не должна оставаться наедине против такого", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства высказался о российском ударе по Киеву. По его словам, в результате атаки оккупантов повреждены жилые дома в нескольких районах.

Впоследствии стало известно, что среди трех погибших в Киеве есть 19-летняя девушка и ее мама.