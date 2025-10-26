Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Зеленский назвал, сколько целей запустила Россия за неделю

Зеленский назвал, сколько целей запустила Россия за неделю

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 19:03
обновлено: 19:31
Зеленский высказался об обстреле Киева и российских атаках в течение недели
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о ликвидации последствий российского обстрела Киева в ночь на 26 октября. Кроме того, он сообщил, сколько целей запустили оккупанты за неделю.

Об этом глава государства говорил в вечернем обращении.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Киева 26 октября

Украинский лидер отметил, что в Киеве уже завершился разбор завалов на месте попадания российского ударного дрона типа Shahed по дому. Там с ночи работали спасатели. Кроме того, было довольно длительным и тушение пожаров. Сейчас на всех локациях завершены работы.

Зеленский отметил, что только за сегодня и только в Киеве от российского обстрела погибли три человека и еще более 30 получили ранения, среди которых семь детей.

"Мы благодарим каждого, кто помогает людям, — каждого спасателя, всех в коммунальных службах, кто действительно работает, чтобы помочь", — подчеркнул он.

Сколько целей запустили оккупанты за эту неделю

Глава государства рассказал, что только за одну неделю захватчики применили против Украины:

  • почти 1200 ударных дронов;
  • 50 ракет различных типов, большинство из которых баллистические.

"Защита от такой угрозы может быть только общим делом — ни одна нация в мире не должна оставаться наедине против такого", — добавил Зеленский.

Напомним, глава государства высказался о российском ударе по Киеву. По его словам, в результате атаки оккупантов повреждены жилые дома в нескольких районах.

Впоследствии стало известно, что среди трех погибших в Киеве есть 19-летняя девушка и ее мама.

Владимир Зеленский Киев война Украина обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации