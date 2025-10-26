Зеленский высказался об обстреле Киева и российских атаках в течение недели

Зеленский назвал, сколько целей запустила Россия за неделю
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о ликвидации последствий российского обстрела Киева в ночь на 26 октября. Кроме того, он сообщил, сколько целей запустили оккупанты за неделю.
Об этом глава государства говорил в вечернем обращении.
Обстрел Киева 26 октября
Украинский лидер отметил, что в Киеве уже завершился разбор завалов на месте попадания российского ударного дрона типа Shahed по дому. Там с ночи работали спасатели. Кроме того, было довольно длительным и тушение пожаров. Сейчас на всех локациях завершены работы.
Зеленский отметил, что только за сегодня и только в Киеве от российского обстрела погибли три человека и еще более 30 получили ранения, среди которых семь детей.
"Мы благодарим каждого, кто помогает людям, — каждого спасателя, всех в коммунальных службах, кто действительно работает, чтобы помочь", — подчеркнул он.
Сколько целей запустили оккупанты за эту неделю
Глава государства рассказал, что только за одну неделю захватчики применили против Украины:
- почти 1200 ударных дронов;
- 50 ракет различных типов, большинство из которых баллистические.
"Защита от такой угрозы может быть только общим делом — ни одна нация в мире не должна оставаться наедине против такого", — добавил Зеленский.
Напомним, глава государства высказался о российском ударе по Киеву. По его словам, в результате атаки оккупантов повреждены жилые дома в нескольких районах.
Впоследствии стало известно, что среди трех погибших в Киеве есть 19-летняя девушка и ее мама.
