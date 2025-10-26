Зеленський висловився про обстріл Києва та російські атаки упродовж тижня

Володимир Зеленський. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Український лідер Володимир Зеленський розповів про ліквідацію наслідків російського обстрілу Києва у ніч проти 26 жовтня. Крім того, він повідомив, скільки цілей запустили окупанти за тиждень.

Про це глава держави говорив у вечірньому зверненні.

Обстріл Києва 26 жовтня

Український лідер зауважив, що у Києві вже завершився розбір завалів на місці влучання російського ударного дрона типу Shahed по будинку. Там від ночі працювали рятувальники. Крім того, було доволі тривалим і гасіння пожеж. Наразі на всіх локаціях завершені роботи.

Зеленський зауважив, що лише за сьогодні й тільки в Києві від російського обстрілу загинули троє людей та ще понад 30 отримали поранення, серед яких сім дітей.

"Ми дякуємо кожному, хто допомагає людям, — кожному рятувальнику, усім у комунальних службах, хто дійсно працює, щоб допомогти", — наголосив він.

Скільки цілей запустили окупанти за цей тиждень

Глава держави розповів, що лише за один тиждень загарбники застосували проти України:

майже 1200 ударних дронів;

50 ракет різних типів, більшість з яких балістичні.

"Захист від такої загрози може бути тільки спільною справою — жодна нація у світі не має залишатись наодинці проти такого", — додав Зеленський.

Нагадаємо, глава держави висловився про російський удар по Києву. За його словами, внаслідок атаки окупантів пошкоджено житлові будинки в декількох районах.

Згодом стало відомо, що серед трьох загиблих у Києві є 19-річна дівчина та її мама.