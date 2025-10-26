Зеленський відреагував на заяви Росії про оточення Купʼянська та Покровська

Володимир Зеленський. Фото: TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на заяву росіян про оточення до 5 тисяч українських воїнів в районі Купʼянська та Покровська. За його словами, це повна брехня.

Про це глава держави сказав в телефонній розмові з телеведучою Аллою Мазур.

"Це повна брехня. І не перша", — заявив Зеленський.

За його словами, мета таких заяв Росії — це викликати паніку. Він наголосив, що наразі цей фейк орієнтований на Штати, аби створити враження, що РФ нібито виграє у війні.

Зеленський зауважив, що він має свіжу інформацію від Генштабу та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Цього тижня активність противника поблизу Куп’янська та Покровська була в 1,5–2 рази меншою, ніж раніше.

