Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія "Оточення" Купʼянська і Покровська — Зеленський відреагував

"Оточення" Купʼянська і Покровська — Зеленський відреагував

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 21:29
Оновлено: 21:39
Зеленський відреагував на заяви Росії про оточення Купʼянська та Покровська
Володимир Зеленський. Фото: TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на заяву росіян про оточення до 5 тисяч українських воїнів в районі Купʼянська та Покровська. За його словами, це повна брехня.

Про це глава держави сказав в телефонній розмові з телеведучою Аллою Мазур.

Реклама
Читайте також:

Заяви Росії про оточення Купʼянська та Покровська

"Це повна брехня. І не перша", — заявив Зеленський.

За його словами, мета таких заяв Росії — це викликати паніку. Він наголосив, що наразі цей фейк орієнтований на Штати, аби створити враження, що РФ нібито виграє у війні.

Зеленський зауважив, що він має свіжу інформацію від Генштабу та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Цього тижня активність противника поблизу Куп’янська та Покровська була в 1,5–2 рази меншою, ніж раніше.

Нагадаємо, Зеленський розповів, як лідер США Дональд Трамп пояснив українську позицію щодо неможливості віддати території Росії.

Крім того, глава держави назвав, скільки цілей проти України запустили загарбники за цей тиждень.

Володимир Зеленський війна Україна Куп'янськ Покровськ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації