Путин заявил об "окружении" ВСУ — какая ситуация на самом деле

Путин заявил об "окружении" ВСУ — какая ситуация на самом деле

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 16:41
обновлено: 16:42
Путин заявил об окружении ВСУ под Покровском и Купянском — в Украине ответили
Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин заявил об "окружении украинских военных". Речь идет о Покровске Донецкой области и Купянске на Харьковщине. Однако на самом деле ситуация совсем другая.

Об этом сообщают росСМИ в среду, 29 октября.

Читайте также:

Заявления Путина об "окружении ВСУ"

Российский диктатор со ссылкой на информацию Генштаба РФ заявил, что оккупанты якобы отрезали украинские группировки в Покровске и Купянске от основных сил. Кроме того, он даже предложил прекратить боевые действия, чтобы иностранные журналисты смогли самостоятельно увидеть это.

Что говорят в МВД Украины

Министр внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал ситуацию вокруг Купянска. По его словам, ситуация стабилизирована.

"Я могу сказать, в данном случае мы можем верить заявлениям Генерального штаба Украины. Наших много подразделений работает вокруг Купянска. На сегодняшний день, я считаю, что ситуация стабилизирована", — сказал Клименко на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

Он надеется, что украинские войска смогут сделать все, чтобы населенный пункт не был захвачен оккупантами.

Что происходит в Купянске

В Группировке объединенных сил отреагировали на заявление Путина. Там заявили, что в Купянске и в окрестностях продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты пытаются закрепляться в северной части города.

Однако любые заявления об "окружении" — это выдумка и фантазия РФ, которая не подтверждается никакими фактическими данными на местах.

"Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он в очередной раз вынужден выставлять себя на посмешище и повторять за собственными генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты", — говорится в сообщении.

null
Пост Группировки объединенных сил. Фото: скриншот

Какая ситуация в Покровске

Telegram-канал DeepState сообщил, что российский флаг был обнаружен на стеле в Покровске и оперативно уничтожен.

"Тряпка на стеле "Покровск" была обнаружена примерно в 9:40 и уже в 10:40 была уничтожена. Ситуация в городе остается сложной, поскольку враг продолжает затягивать пехоту. По состоянию на сейчас Силы Обороны Украины прилагают большие усилия, чтобы нанести врагу максимальные потери", — говорится в сообщении.

Сейчас город является большой серой зоной, поскольку южнее железной дороги большое количество украинских позиций, однако севернее есть оккупанты.

Заявление ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также прокомментировал заявление Путина. По его словам, нет никакого окружения Покровска и Купянска.

Он отметил, что Путин с самого начала использовал военную составляющую лжи, чтобы транслировать ее на США.

"Отсюда и пошли фейки о скором "захвате Донбасса до октября" и прочее, что россияне вбрасывали американцам. Сейчас это уже не работает, но Путин и его машина лжи продолжает жить в этом векторе. Потому что тактика россиян неизменна — они бьют лбом в одну точку, которую хотят пробить. От этого только тупеют", — добавил Коваленко.

null
Пост Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский реагировал на заявление Путина об "окружении ВСУ". По его словам, это полная ложь.

Кроме того, глава государства заявил, что российский диктатор тайно хвастался приспешникам о вымышленных успехах на фронте.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
