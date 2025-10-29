Путін заявив про оточення ЗСУ під Покровськом і Купʼянськом — в Україні відповіли

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін заявив про "оточення українських військових". Йдеться про Покровськ Донецької області та Купʼянськ на Харківщині. Однак насправді ситуація зовсім інакша.

Про це повідомляють росЗМІ у середу, 29 жовтня.

Заяви Путіна про "оточення ЗСУ"

Російський диктатор з посиланням на інформацію Генштабу РФ заявив, що окупанти нібито відрізали українські угруповання в Покровську та Купʼянську від основних сил. Крім того, він навіть запропонував припинити бойові дії, аби іноземні журналісти змогли самостійно побачити це.

Що кажуть в МВС України

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував ситуацію навколо Купʼянська. За його словами, ситуація стабілізована.

"Я можу сказати, в даному випадку ми можемо вірити заявам Генерального штабу України. Наших багато підрозділів працює навколо Куп'янська. На сьогоднішній день, я вважаю, що ситуація стабілізована", — сказав Клименко на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

Він сподівається, що українські війська зможуть зробити все, аби населений пункт не був захоплений окупантами.

Що відбувається в Куп’янську

В Угрупованні обʼєднаних сил відреагували на заяву Путіна. Там заявили, що в Купʼянську та на околицях тривають важкі бої. Російські окупанти намагаються закріплюватись в північній частині міста.

Однак будь-які заяви про "оточення" — це вигадка та фантазія РФ, що не підтверджується жодними фактичними даними на місцях.

"Якби російський диктатор Володимир Путін не був військовим злочинцем, можна було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти", — йдеться у повідомленні.

Допис Угруповання обʼєднаних сил. Фото: скриншот

Яка ситуація в Покровську

Telegram-канал DeepState повідомив, що російський прапор було виявлено на стелі у Покровську та оперативно знищено.

"Ганчірка на стелі "Покровськ" була виявлена приблизно о 9:40 і вже о 10:40 була знищена. Ситуація в місті залишається складною, оскільки ворог продовжує затягувати піхоту. Станом на зараз Сили Оборони України докладають великих зусиль, щоб завдати ворогу максимальних втрат", — йдеться у повідомленні.

Наразі місто є великою сірою зоною, оскільки південніше залізниці велика кількість українських позицій, однак північніше є окупанти.

Заява ЦПД

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також прокоментував заяву Путіна. За його словами, немає ніякого оточення Покровська та Купʼянська.

Він зауважив, що Путін з самого початку використовував військову складову брехні, аби транслювати її на США.

"Звідси і пішли фейки про швидке "захоплення Донбасу до жовтня" та інше, що росіяни вкидали американцям. Зараз це вже не працює, але Путін і його машина брехні продовжує жити в цьому векторі. Бо тактика росіян незмінна — вони бʼють лобом в одну точку, яку хочуть пробити. Від цього лише тупішають", — додав Коваленко.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський реагував на заяву Путіна про "оточення ЗСУ". За його словами, це повна брехня.

Крім того, глава держави заявив, що російський диктатор таємно хвалився поплічникам про вигадані успіхи на фронті.