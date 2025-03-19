Війна в Україні — чи готує РФ наступ на нові регіони

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські війська зараз активізували атаки різними типами зброї на північному кордоні. Однак підготовки до ворожого наступу на цьому напрямку немає.

Про це повідомив військовий Ігор "Кум" Василевич в ефірі Ранок.LIVE.

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Василевич розповів, що зараз російська армія використовує тут fpv-дрони, з якими важко впоратися. Крім того, ствольною артилерією окупанти масовано обстрілюють мирне населення та прикордонні села.

"Росія активізувала атаки дронами та артилерією на північному кордоні, ознак підготовки до наступу з цього напрямку немає", — сказав військовий.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ пояснили, як вирізняється ситуація на фронті на Харківщині. Росіяни не можуть там збудувати укріплення.

Водночас речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що РФ перекинула війська через Оскіл по льоду. Бійці ЗСУ докладають зусиль, аби витіснити окупантів.