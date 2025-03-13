Ситуація на Куп’янському напрямку — окупанти перекинули сили через замерзлу річку Оскіл

Російські танки. Ілюстративне фото: росЗМІ

На Куп’янському напрямку російські війська активізували свої дії, використовуючи замерзлу річку Оскіл для перекидання особового складу та техніки. Бійці ЗСУ докладають зусиль, аби витіснити окупантів.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телеканалу "Ми-Україна" у четвер, 13 березня.

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За словами Трегубова, противник скористався можливістю пересуватися по кризі та зміцнити свої позиції. Водночас українські військові докладають зусиль, аби витіснити окупантів із захоплених ділянок.

"Росіяни скористалися можливість перекинути частину сил та засобів по льоду і тепер Сили оборони України мають вибивати їх звідти. Плюс вони намагаються ще докидати по самій річці за рахунок малих плавзасобів. але це звісно трішечки не те, що у них було до цього. Саме тому у них там є зараз певні сили, які вони намагаються використати, а українці намагаються їх за річку повернути", — сказав речник.

Військовий додав, що весняної повені на Осколі цього року не очікується.

"Скоріше всього водопілля там не буде. З одного боку і добре, що снігу було небагато, тоді б річка промерзла на довший час і ворог перекинув би більше військ, але сильного водопілля не очікується і річка не така щоб вийти з берегів і змити їх всіх", — зазначив Трегубов.

Речник ОСУВ "Хортиця" підкреслив, що найбільш напружена ситуація в зоні їхньої відповідальності спостерігається на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках.

"Інші напрямки також залишаються активними, йдуть бої в Часовому Ярі, Торецьку, Лимані та Вовчанську. Я не може сказати шо у нас десь є тиха зона", — підсумував він.

Нагадаємо, у лютому голова МВА Куп'янська Андрій Беседін заявив, що росіяни перебувають за два кілометри від міста.

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