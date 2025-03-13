Ситуация на Купянском направлении — оккупанты перебросили силы через замерзшую реку Оскол

Российские танки. Иллюстративное фото: росСМИ

На Купянском направлении российские войска активизировали свои действия, используя замерзшую реку Оскол для переброски личного состава и техники. Бойцы ВСУ прилагают усилия, чтобы вытеснить оккупантов.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телеканала "Мы-Украина" в четверг, 13 марта.

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По словам Трегубова, противник воспользовался возможностью передвигаться по льду и укрепить свои позиции. В то же время украинские военные прилагают усилия, чтобы вытеснить оккупантов с захваченных участков.

"Россияне воспользовались возможностью перебросить часть сил и средств по льду и теперь Силы обороны Украины должны выбивать их оттуда. Плюс они пытаются еще докидывать по самой реке за счет малых плавсредств, но это конечно немного не то, что у них было до этого. Именно поэтому у них там есть сейчас определенные силы, которые они пытаются использовать, а украинцы пытаются их за реку вернуть", — сказал спикер.

Военный добавил, что весеннего наводнения на Осколе в этом году не ожидается.

"Скорее всего половодья там не будет. С одной стороны и хорошо, что снега было немного, тогда бы река промерзла на долгое время и враг перебросил бы больше войск, но сильного половодья не ожидается и река не такая чтобы выйти из берегов и смыть их всех", — отметил Трегубов.

Спикер ОСГВ "Хортица" подчеркнул, что наиболее напряженная ситуация в их зоне ответственности наблюдается на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях.

"Другие направления также остаются активными, идут бои в Часовом Яру, Торецке, Лимане и Волчанске. Я не может сказать что у нас где-то есть тихая зона", — подытожил он.

Напомним, в феврале глава МВА Купянска Андрей Беседин заявил, что россияне находятся в двух километрах от города.

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