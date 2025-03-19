Война в Украине — готовит ли РФ наступление на новые регионы

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские войска сейчас активизировали атаки различными типами оружия на северной границе. Однако подготовки к вражескому наступлению на этом направлении нет.

Об этом сообщил военный Игорь "Кум" Василевич в эфире Ранок.LIVE.

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Василевич рассказал, что сейчас российская армия использует здесь fpv-дроны, с которыми трудно справиться. Кроме того, ствольной артиллерией оккупанты массированно обстреливают мирное население и приграничные села.

"Россия активизировала атаки дронами и артиллерией на северной границе, признаков подготовки к наступлению с этого направления нет", — сказал военный.

Напомним, ранее в ВСУ объяснили, как отличается ситуация на фронте на Харьковщине. Россияне не могут там построить укрепления.

В то же время представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что РФ перебросила войска через Оскол по льду. Бойцы ВСУ прилагают усилия, чтобы вытеснить оккупантов.