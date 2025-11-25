Бої за Костянтинівку — у ЗСУ спростували чутки про зачистку

Українські військові у Костянтинівці. Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"

Російські військові заявляли, що нібито проводять зачистку Костянтинівки у Донецькій області. Місто дійсно зруйноване, але там перебувають українські військові.

Про це повідомив командир 19-го армійського корпусу бригадний генерал Олександр Бакулін.

Яка ситуація в Костянтинівці

Бакулін розповів, що російські генерали розповідають диктатору Володимиру Путіну, що вже нібито зачищають центр Костянтинівки. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

"Хто був у Костянтинівці, розуміє, де я зараз знаходжусь. Ситуація така, що або я сам відбив наступ переважаючих сил противника, або російські генерали йому відверто брехали", — сказав генерал.

Він наголосив, що центр Костянтинівки ніхто не зачищає. Так, він зруйнований, але під контролем українських військових.

Нагадаємо, раніше Сили оборони "зачистили" центр Покровська від окупантів. Попри інтенсивні атаки, противнику не вдається закріпитися.

Також раніше військовий назвав головну мету росіян біля Костянтинівки. Вони намагаються відрізати логістику українських бійців.