Бои за Константиновку — в ВСУ опровергли слухи о зачистке

Украинские военные в Константиновке. Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"

Российские военные заявляли, что якобы проводят зачистку Константиновки в Донецкой области. Город действительно разрушен, но там находятся украинские военные.

Об этом сообщил командир 19-го армейского корпуса бригадный генерал Александр Бакулин.

Какова ситуация в Константиновке

Бакулин рассказал, что российские генералы рассказывают диктатору Владимиру Путину, что уже якобы зачищают центр Константиновки. Однако эта информация не соответствует действительности.

"Кто был в Константиновке, понимает, где я сейчас нахожусь. Ситуация такова, что либо я сам отразил наступление превосходящих сил противника, либо российские генералы ему откровенно врали", — сказал генерал.

Он подчеркнул, что центр Константиновки никто не зачищает. Да, он разрушен, но под контролем украинских военных.

Напомним, ранее Силы обороны "зачистили" центр Покровска от оккупантов. Несмотря на интенсивные атаки, противнику не удается закрепиться.

Также ранее военный назвал главную цель россиян возле Константиновки. Они пытаются отрезать логистику украинских бойцов.