Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Режут логистику — какая цель россиян возле Константиновки

Режут логистику — какая цель россиян возле Константиновки

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 13:54
обновлено: 13:54
Константиновка — главная цель россиян в Донецкой области
Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Российские войска и в дальнейшем придерживаются своей тактики и пытаются отрезать логистику Сил обороны возле Константиновки в Донецкой области. Зато враг уменьшил механизированные штурмы.

Об этом сообщил командир беспилотных систем 28 ОМБр Сергей Ярый в эфире Ранок.LIVE 10 ноября.

Реклама
Читайте также:

Какая ситуация в Константиновке

Ярый рассказал, что ситуация на Константиновском направлении сейчас достаточно напряженная. Враг всеми силами пытается отрезать логистику украинских военных. Зато Силы обороны применяют зеркальную тактику.

"Это зеркальная тактика и с нашей стороны. Мы тоже не даем противнику развивать свой потенциал наступательный, и тем самым наносим удары по их логистике, и противник вынужден всю логистику проводить в пешем порядке, чем усложняем его наступательные возможности", — пояснил командир.

В то же время он сказал, что наблюдается уменьшение механизированных штурмов оккупантов возле Константиновки. Зато увеличились пехотные наступления: по два-три человека, которые пробуют просачиваться через наш передний край во время ухудшения погодных условий.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что россияне привлекают все резервы на подступах к Мирнограду. Однако Силы обороны провели ротацию и эвакуацию раненых на этом участке фронта.

Кроме того, Сырский раскрыл ситуацию в Покровске. По его словам, интенсивность атак снизилась и украинская армия имеет планы на любое развитие событий.

Донецкая область логистика война в Украине фронт Константиновка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации