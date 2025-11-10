Константиновка — главная цель россиян в Донецкой области

Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Российские войска и в дальнейшем придерживаются своей тактики и пытаются отрезать логистику Сил обороны возле Константиновки в Донецкой области. Зато враг уменьшил механизированные штурмы.

Об этом сообщил командир беспилотных систем 28 ОМБр Сергей Ярый в эфире Ранок.LIVE 10 ноября.

Какая ситуация в Константиновке

Ярый рассказал, что ситуация на Константиновском направлении сейчас достаточно напряженная. Враг всеми силами пытается отрезать логистику украинских военных. Зато Силы обороны применяют зеркальную тактику.

"Это зеркальная тактика и с нашей стороны. Мы тоже не даем противнику развивать свой потенциал наступательный, и тем самым наносим удары по их логистике, и противник вынужден всю логистику проводить в пешем порядке, чем усложняем его наступательные возможности", — пояснил командир.

В то же время он сказал, что наблюдается уменьшение механизированных штурмов оккупантов возле Константиновки. Зато увеличились пехотные наступления: по два-три человека, которые пробуют просачиваться через наш передний край во время ухудшения погодных условий.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что россияне привлекают все резервы на подступах к Мирнограду. Однако Силы обороны провели ротацию и эвакуацию раненых на этом участке фронта.

Кроме того, Сырский раскрыл ситуацию в Покровске. По его словам, интенсивность атак снизилась и украинская армия имеет планы на любое развитие событий.