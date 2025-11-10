Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Ріжуть логістику — яка мета росіян біля Костянтинівки

Ріжуть логістику — яка мета росіян біля Костянтинівки

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 13:54
Оновлено: 14:34
Костянтинівка — головна мета росіян у Донецькій області
Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ

Російські війська й надалі дотримуються своєї тактики та намагаються відрізати логістику Сил оборони біля Костянтинівки у Донецькій області. Натомість ворог зменшив механізовані штурми.

Про це повідомив командир безпілотних систем 28 ОМБр Сергій Ярий в ефірі Ранок.LIVE 10 листопада. 

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація у Костянтинівці 

Ярий розповів, що ситуація на Костянтинівському напрямку зараз досить напружена. Ворог усіма силами намагається відрізати логістику українських військових. Натомість Сили оборони застосовують дзеркальну тактику. 

"Це дзеркальна тактика і з нашої сторони. Ми теж не даємо противнику розвивати свій потенціал наступальний, і тим самим завдаємо ударів по їхній логістиці, і противник змушений всю логістику проводити в пішому порядку, чим ускладнюємо його наступальні спроможності", — пояснив командир.

Водночас він сказав, що спостерігається зменшення механізованих штурмів окупантів біля Костянтинівки. Натомість збільшилися піхотні наступи: по дві-три особи, які пробують просочуватися через наш передній край під час погіршення погодних умов. 

Нагадаємо, раніше у Генштабі розповіли, що росіяни залучають усі резерви на підступах до Мирнограда. Однак Сили оборони провели ротацію та евакуацію поранених на цій ділянці фронту. 

Крім того, Сирський розкрив ситуацію в Покровську. За його словами, інтенсивність атак знизилася і українська армія має плани на будь-який розвиток подій. 

Донецька область логістика війна в Україні фронт Костянтинівка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації