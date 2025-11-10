Костянтинівка — головна мета росіян у Донецькій області

Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ

Російські війська й надалі дотримуються своєї тактики та намагаються відрізати логістику Сил оборони біля Костянтинівки у Донецькій області. Натомість ворог зменшив механізовані штурми.

Про це повідомив командир безпілотних систем 28 ОМБр Сергій Ярий в ефірі Ранок.LIVE 10 листопада.

Яка ситуація у Костянтинівці

Ярий розповів, що ситуація на Костянтинівському напрямку зараз досить напружена. Ворог усіма силами намагається відрізати логістику українських військових. Натомість Сили оборони застосовують дзеркальну тактику.

"Це дзеркальна тактика і з нашої сторони. Ми теж не даємо противнику розвивати свій потенціал наступальний, і тим самим завдаємо ударів по їхній логістиці, і противник змушений всю логістику проводити в пішому порядку, чим ускладнюємо його наступальні спроможності", — пояснив командир.

Водночас він сказав, що спостерігається зменшення механізованих штурмів окупантів біля Костянтинівки. Натомість збільшилися піхотні наступи: по дві-три особи, які пробують просочуватися через наш передній край під час погіршення погодних умов.

Нагадаємо, раніше у Генштабі розповіли, що росіяни залучають усі резерви на підступах до Мирнограда. Однак Сили оборони провели ротацію та евакуацію поранених на цій ділянці фронту.

Крім того, Сирський розкрив ситуацію в Покровську. За його словами, інтенсивність атак знизилася і українська армія має плани на будь-який розвиток подій.