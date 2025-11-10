Мирноград — ЗСУ провели ротацію та евакуацію поранених

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Російські окупанти залучають усі резерви на підступах до Мирнограда та у міській забудові Покровська. Однак Сили оборони тримають свої позиції, завдають масштабних втрат ворогу та навіть провели ротацію та евакуацію поранених.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у коментарі "РБК-Україна".

Яка ситуація у Мирнограді 10 листопада

Ковальов розповів, що зараз триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації. За його словами, на цьому відтинку фронті ситуація складна та динамічна, адже ворог залучає всі наявні резерви. Натомість росіяни зазнають лише величезних втрат.

Речник Генштабу зазначив, що українські військові впевнено тримають свої позиції у Мирнограді та знищують окупантів ще на підступах до міста.

Водночас Ковальов додав, що логістика до міста ускладнена, але все ж здійснюється. Також він заявив, що інформація про повний вогневий контроль окупантами логістичних шляхів ЗСУ або оточення міста, не відповідає дійсності.

"Напередодні підрозділам, які обороняють місто, доставлено необхідне озброєння та боєприпаси. Окрім того, проведено ротацію особового складу та евакуацію поранених. Таким же чином забезпечується логістика та ротація наших підрозділів у місті Покровськ", — додав військовий.

Нагадаємо, раніше Сирський розповів, що росіяни змогли просунути лише в декількох місцях під Покровськом через інженерні загородження. За його словами, наразі вона контрольована.

Водночас в ISW повідомили, що РФ зазнає масштабних втрат під Сумами. Ворог продовжує наступальні операції на півночі регіону, але успіхів у них немає.