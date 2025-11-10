Мирноград — ВСУ провели ротацию и эвакуацию раненых

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Yan Dobronosov

Российские оккупанты привлекают все резервы на подступах к Мирнограду и в городской застройке Покровска. Однако Силы обороны держат свои позиции, наносят масштабные потери врагу и даже провели ротацию и эвакуацию раненых.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в комментарии "РБК-Украина".

Реклама

Читайте также:

Какая ситуация в Мирнограде 10 ноября

Ковалев рассказал, что сейчас продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации. По его словам, на этом отрезке фронте ситуация сложная и динамичная, ведь враг привлекает все имеющиеся резервы. Зато россияне несут только огромные потери.

Представитель Генштаба отметил, что украинские военные уверенно держат свои позиции в Мирнограде и уничтожают оккупантов еще на подступах к городу.

В то же время Ковалев добавил, что логистика в город затруднена, но все же осуществляется. Также он заявил, что информация о полном огневом контроле оккупантами логистических путей ВСУ или окружения города, не соответствует действительности.

"Накануне подразделениям, которые обороняют город, доставлено необходимое вооружение и боеприпасы. Кроме того, проведена ротация личного состава и эвакуация раненых. Таким же образом обеспечивается логистика и ротация наших подразделений в городе Покровск", — добавил военный.

Напомним, ранее Сырский рассказал, что россияне смогли продвинуться только в нескольких местах под Покровском через инженерные заграждения. По его словам, сейчас она контролируется.

В то же время в ISW сообщили, что РФ несет масштабные потери под Сумами. Враг продолжает наступательные операции на севере региона, но успехов у них нет.