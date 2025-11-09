Видео
РФ несет масштабные потери под Сумами — в ISW раскрыли детали

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 08:07
обновлено: 08:07
Ситуация на фронте 9 ноября — что происходит в Сумской области
Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Российская оккупационная армия несет масштабные потери в Сумской области. Враг продолжает наступательные операции на севере региона, но успехов у них нет.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Какова ситуация в Сумской области

Аналитики рассказали, что российский военкор распространил утверждение российского военного о том, что оккупанты несут масштабные потери в Сумской области. Причиной этого является высокий уровень дезертирства, отсутствие надлежащей подготовки, связи и радиосвязи. Отмечается, что пополнению вражеских запасов затрудняют удары украинских беспилотников.

Ситуація в Сумській області 9 листопада
Карта боевых действий в Сумской области. Фото: ISW

Успехов в продвижении россияне не имеют также в Харьковской области. Россияне утверждали, что Силы обороны контролируют лишь 10% Волчанска, но по данным ISW, оккупационная армия продвинулась лишь на 34,7% в городе.

Кроме того, враг продолжает наступление на Купянском направлении, однако продвинуться вперед им не удалось.

null
Карта боевых действий в Харьковской области. Фото: ISW

Напомним, ранее военный эксперт предупредил о планах РФ на Покровск. Враг перебрасывает туда дополнительные силы и средства.

Кухарчук назвал главную угрозу на фронте. Офицер прямо назвал воздух вызовом современности.

Сумы Сумская область война в Украине фронт потери оккупантов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
