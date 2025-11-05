Видео
Не ракеты и шахеты — Кухарчук назвал главную угрозу на фронте

Дата публикации 5 ноября 2025 23:24
обновлено: 00:20
Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук назвал главную угрозу на фронте
Дмитрий Кухарчук. Фото: кадр из видео

Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук предупредил о новой — и, по его словам, самой опасной — угрозе на фронте. Офицер прямо назвал воздух главным вызовом на сегодня.

Об этом он написал в Telegram в среду, 5 ноября.

Какая самая большая угроза на фронте

"Хочу напомнить всем, что самая большая угроза на фронте сегодня — это не тактика и не артиллерия, это воздух", — написал Кухарчук.

Он подчеркнул, что речь идет не о "ракетах, которые стоят дороже, чем разрушение от них", и не о "громких и медленных шахэдах", а о разведывательных и ударных БпЛА оперативно-тактического уровня.

"В основном это "Молния", которая несет на себе по несколько fpv, "привет", "куб", "v2u", ланцет, зала, орлан, суперкам, скат, мерлин", — перечислил он типы беспилотных аппаратов, которые сейчас представляют главную угрозу.

Далее Кухарчук разъяснил, как построена противовоздушная оборона на разных уровнях: "ЗРК средства батальона закрывают глубину обороны до 5 км, бригады — до 25 км. Корпуса — должны были бы закрывать до 100 км".

Офицер обратил внимание на ключевой пробел в системе ПВО: "Но вот в чем проблема — на уровне армейских корпусов созданы управления ПВО, но полностью отсутствуют подразделения противодействия воздушным угрозам, зенитно-ракетные полки".

В итоге Кухарчук прямо указал на последствия этой нехватки: "Знаете какие это имеет последствия? Уничтожение инфраструктуры и логистики. Кто-то должен был бы ее защищать, но подразделения до сих пор не созданы".

Напомним, стало известно о том, сколько дронов РФ запустила по Украине в октябре.

Также сообщалось, что Россия закрывала аэропорты из-за ночной атаки.

ВСУ дроны война в Украине фронт Третья штурмова бригада
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
