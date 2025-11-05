Відео
Не ракети і шахеди — Кухарчук назвав головну загрозу на фронті

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 23:24
Оновлено: 00:20
Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук назвав головну загрозу на фронті
Дмитро Кухарчук. Фото: кадр з відео

Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук попередив про нову — і, за його словами, найнебезпечнішу — загрозу на фронті. Офіцер прямо назвав повітря головним викликом сьогодення.

Про це він написав у Telegram у середу, 5 листопада.

Читайте також:
Не ракети і шахеди — Кухарчук назвав головну загрозу на фронті - фото 1
Пост Кухарчука. Фото: скриншот

Яка найбільша загроза на фронті

"Хочу нагадати всім, що найбільша загроза на фронті сьогодні — це не тактика і не артилерія, це повітря", — написав Кухарчук.

Він підкреслив, що йдеться не про "ракети, які коштують дорожче, ніж руйнація від них", і не про "гучні і повільні шахеди", а про розвідувальні й ударні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

"Переважно це "Молнія", яка несе на собі по декілька fpv, "прівет", "куб", "v2u", ланцет, зала, орлан, суперкам, скат, мерлін", — перерахував він типи безпілотних апаратів, що наразі становлять головну загрозу.

Далі Кухарчук роз’яснив, як побудована протиповітряна оборона на різних рівнях: "ЗРК засоби батальйону закривають глибину оборони до 5 км, бригади — до 25 км. Корпусу — мали б закривати до 100 км".

Офіцер звернув увагу на ключову прогалину у системі ППО: "Але от в чому проблема — на рівні армійських корпусів створені управління ППО,  але повністю відсутні підрозділи протидії повітряним загрозам, зенітно-ракетні полки".

У підсумку Кухарчук прямо вказав на наслідки цієї нестачі: "Знаєте які це має наслідки? Знищення інфраструктури і логістики. Хтось мав би її захищати, але підрозділи і досі не створені".

Нагадаємо, стало відомо про те, скільки дронів РФ запустила по Україні у жовтні.

Також повідомлялось, що Росія закривала аеропорти через нічну атаку.

ЗСУ дрони війна в Україні фронт Третя штурмова бригада
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
