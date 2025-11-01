Відео
Відео

Головна Армія Жовтневий терор — скількома дронами РФ атакувала Україну

Жовтневий терор — скількома дронами РФ атакувала Україну

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 23:42
Оновлено: 23:42
Скільки дронів РФ спрямувала по Україні в жовтні
БпЛА в небі. Фото ілюстративне: armyinform .com

Упродовж жовтня росіяни запустили по Україні понад п'ять тисяч дронів. Загалом же від початку року РФ атакувала українські території 44 тисячами БпЛА.

Про це йдеться в інфографіці від UA War Infographics.

Читайте також:
Кількість дронів, які РФ випустила по Україні у 2025 році
Кількість запущених і збитих дронів у 2025 році. Інфографіка від UA War Infographics 

Дронові атаки на Україну в жовтні 

"Для РФ війна з інфраструктурою та цивільними людьми така ж важлива, як і просування на фронті. Їй треба, щоб українці зневірилися в можливості вистояти та перемогти, здалися", — зазначили аналітики.

Нагадаємо, у ніч проти 1 листопада Росія атакувала Україну 223 дронами. 206 БпЛА вдалося знищити силам ППО.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 31 жовтня зафіксували влучання російських дронів у 20 населених пунктах України. Загалом було 36 прильотів.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
