Видео

Октябрьский террор — сколькими дронами РФ атаковала Украину

Дата публикации 1 ноября 2025 23:42
обновлено: 23:42
Сколько дронов РФ направила по Украине в октябре
БпЛА в небе. Фото иллюстративное: armyinform .com

В течение октября россияне запустили по Украине более пяти тысяч дронов. Всего же с начала года РФ атаковала украинские территории 44 тысячами БпЛА.

Об этом говорится в инфографике от UA War Infographics.

Количество дронов, которые РФ выпустила по Украине в 2025 году
Количество запущенных и сбитых дронов в 2025 году. Инфографика от UA War Infographics

Дроновые атаки на Украину в октябре

"Для РФ война с инфраструктурой и гражданскими людьми так же важна, как и продвижение на фронте. Ей надо, чтобы украинцы разуверились в возможности выстоять и победить, сдались", — отметили аналитики.

Напомним, в ночь на 1 ноября Россия атаковала Украину 223 дронами. 206 БпЛА удалось уничтожить силам ПВО.

Также мы сообщали, что в ночь на 31 октября зафиксировали попадание российских дронов в 20 населенных пунктах Украины. В общей сложности было 36 прилетов.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
