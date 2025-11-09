Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ зазнає масштабних втрат під Сумами — в ISW розкрили деталі

РФ зазнає масштабних втрат під Сумами — в ISW розкрили деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 08:07
Оновлено: 08:59
Ситуація на фронті 9 листопада — що відбувається у Сумській області
Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ

Російська окупаційна армія зазнає масштабних втрат у Сумській області. Ворог продовжує наступальні операції на півночі регіону, але успіхів у них немає.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW). 

Реклама
Читайте також:

Яка ситуація у Сумській області

Аналітики розповіли, що російський військкор поширив твердження російського військового про те, що окупанти зазнають масштабних втрат у Сумській області. Причиною цього є високий рівень дезертирства, відсутність належної підготовки, зв'язку та радіозв'язку. Зазначається, що поповнення ворожих запасів ускладнюють удари українських безпілотників. 

Ситуація в Сумській області 9 листопада
Мапа бойових дій у Сумській області. Фото: ISW

Успіхів у просуванні росіяни не мають також у Харківській області. Росіяни стверджували, що Сили оборони контролюють лише 10% Вовчанська, але, за даними ISW, окупаційна армія просунулась лише на 34,7% в місті.

Крім того, ворог продовжує наступ на Куп'янському напрямку, однак просунутися вперед їм не вдалося. 

null
Мапа бойових дій у Харківській області. Фото: ISW

Нагадаємо, раніше військовий експерт попередив про плани РФ на Покровськ. Ворог перекидає туди додаткові сили та засоби.

Кухарчук назвав головну загрозу на фронті. Офіцер прямо назвав повітря викликом сьогодення.

Суми Сумська область війна в Україні фронт втрати окупантів
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації