Ситуація на фронті 9 листопада — що відбувається у Сумській області

РФ зазнає масштабних втрат під Сумами — в ISW розкрили деталі
Російська окупаційна армія зазнає масштабних втрат у Сумській області. Ворог продовжує наступальні операції на півночі регіону, але успіхів у них немає.
Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).
Яка ситуація у Сумській області
Аналітики розповіли, що російський військкор поширив твердження російського військового про те, що окупанти зазнають масштабних втрат у Сумській області. Причиною цього є високий рівень дезертирства, відсутність належної підготовки, зв'язку та радіозв'язку. Зазначається, що поповнення ворожих запасів ускладнюють удари українських безпілотників.
Успіхів у просуванні росіяни не мають також у Харківській області. Росіяни стверджували, що Сили оборони контролюють лише 10% Вовчанська, але, за даними ISW, окупаційна армія просунулась лише на 34,7% в місті.
Крім того, ворог продовжує наступ на Куп'янському напрямку, однак просунутися вперед їм не вдалося.
Нагадаємо, раніше військовий експерт попередив про плани РФ на Покровськ. Ворог перекидає туди додаткові сили та засоби.
Кухарчук назвав головну загрозу на фронті. Офіцер прямо назвав повітря викликом сьогодення.
Читайте Новини.LIVE!