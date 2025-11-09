Ситуація на фронті 9 листопада — що відбувається у Сумській області

Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ

Російська окупаційна армія зазнає масштабних втрат у Сумській області. Ворог продовжує наступальні операції на півночі регіону, але успіхів у них немає.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Яка ситуація у Сумській області

Аналітики розповіли, що російський військкор поширив твердження російського військового про те, що окупанти зазнають масштабних втрат у Сумській області. Причиною цього є високий рівень дезертирства, відсутність належної підготовки, зв'язку та радіозв'язку. Зазначається, що поповнення ворожих запасів ускладнюють удари українських безпілотників.

Мапа бойових дій у Сумській області. Фото: ISW

Успіхів у просуванні росіяни не мають також у Харківській області. Росіяни стверджували, що Сили оборони контролюють лише 10% Вовчанська, але, за даними ISW, окупаційна армія просунулась лише на 34,7% в місті.

Крім того, ворог продовжує наступ на Куп'янському напрямку, однак просунутися вперед їм не вдалося.

Мапа бойових дій у Харківській області. Фото: ISW

