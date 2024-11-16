Наступ росіян у Курській області — ЗСУ завдали великих втрат терористичним військам

Знищена російська техніка. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові стримують противника на Курському напрямку. Росіяни під час штурму зазнали значних втрат у техніці.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у Telegram в суботу, 16 листопада.

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За словами Павлюка, при спробі провести штурмові дії противник втратив 17 одиниць техніки. І це тільки через підрив на мінах.

"На цьому напрямку завдяки мінно-вибуховим загородженням, професійно обладнаним фахівцями 12 окремого полку підтримки та інженерно-саперними підрозділами інших частин Сухопутних військ, знищено близько 30% ворожої техніки при спробі просування", — йдеться у повідомленні.

Командувач подякував воїнам за високий професіоналізм та результативну бойову роботу.

Раніше ми писали, що Росія не має достатньо сил, аби змінити ситуацію на Курщині.

Також ми повідомляли, що Володимир Путін хоче розгорнути 50 тисяч російських і північнокорейських військ у спробі відбити Курську область до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США в січні.