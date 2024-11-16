Наступление россиян в Курской области — ВСУ нанесли большие потери террористическим войскам

Уничтоженная российская техника. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные сдерживают противника на Курском направлении. Россияне во время штурма понесли значительные потери в технике.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в Telegram в субботу, 16 ноября.

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По словам Павлюка, при попытке произвести штурмовые действия противник потерял 17 единиц техники. И это только из-за подрыва на минах.

"На этом направлении благодаря минно-взрывным заграждениям, профессионально оборудованным специалистами 12-го отдельного полка поддержки и инженерно-саперными подразделениями других частей Сухопутных войск, уничтожено около 30% вражеской техники при попытке продвижения", — говорится в сообщении.

Командующий поблагодарил воинов за высокий профессионализм и результативную боевую работу.

Ранее мы писали, что у России нет достаточно сил, чтобы изменить ситуацию в Курской области.

Также мы сообщали, что Владимир Путин хочет развернуть 50 тысяч российских и северокорейских войск в попытке отбить Курскую область до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США в январе.