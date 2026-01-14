Ситуація на Борівсько-Лиманському напрямку - що кажуть у ЗСУ

Командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Макар". Фото: кадр з відео

Російські війська посилюють штурмові дії на Борівсько-Лиманському напрямку. Однак наразі ворог не має суттєвих успіхів.

Про це повідомив командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Макар" в ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація на Борівсько-Лиманському напрямку

За словами військового, основною метою противника залишається вихід до річки Оскіл із подальшим закріпленням по її лінії, а також спроба захоплення Лимана. Ці дії розглядаються як етап підготовки до можливого наступу на Слов’янсько-Краматорську агломерацію.

Водночас російські війська зазнають значних втрат. У середньому співвідношення втрат становить приблизно один до шести на користь Сил оборони України. На окремих ділянках у зоні відповідальності 60-ї окремої механізованої бригади втрати противника зростають до співвідношення один до дванадцяти, зокрема за кількістю втрат особового складу.

Тактика дій російських підрозділів залишається незмінною — інфільтрація малими групами з метою пошуку слабких місць в українській обороні. Такі спроби оперативно виявляються, локалізуються та знищуються завдяки ефективному управлінню підрозділами 3-го армійського корпусу та злагодженій роботі на напрямку.

Нагадаємо, що у Генштабі заявили, що наразі на фронті дії проходять з високою інтенсивністю по всій лінії зіткнення. Противник намагається наступати.

Раніше повідомлялося, що ворожі війська змінили тактику бою через непогоду. Після цього у ЗСУ розповіли, що змінилося на фронті.