Главная Армия В ВСУ раскрыли, как сдерживают наступление врага возле Лимана

В ВСУ раскрыли, как сдерживают наступление врага возле Лимана

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 19:28
Ситуация на Боровско-Лиманском направлении - что говорят в ВСУ
Командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Макар". Фото: кадр из видео

Российские войска усиливают штурмовые действия на Боровско-Лиманском направлении. Однако пока враг не имеет существенных успехов.

Об этом сообщил командир роты ударных наземных роботизированных комплексов 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Макар" в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Ситуация на Боровско-Лиманском направлении

По словам военного, основной целью противника остается выход к реке Оскол с последующим закреплением по ее линии, а также попытка захвата Лимана. Эти действия рассматриваются как этап подготовки к возможному наступлению на Славянско-Краматорскую агломерацию.

В то же время российские войска несут значительные потери. В среднем соотношение потерь составляет примерно один к шести в пользу Сил обороны Украины. На отдельных участках в зоне ответственности 60-й отдельной механизированной бригады потери противника возрастают до соотношения один к двенадцати, в частности по количеству потерь личного состава.

Тактика действий российских подразделений остается неизменной — инфильтрация малыми группами с целью поиска слабых мест в украинской обороне. Такие попытки оперативно выявляются, локализуются и уничтожаются благодаря эффективному управлению подразделениями 3-го армейского корпуса и слаженной работе на направлении.

Напомним, что в Генштабе заявили, что сейчас на фронте действия проходят с высокой интенсивностью по всей линии соприкосновения. Противник пытается наступать.

Ранее сообщалось, что вражеские войска изменили тактику боя из-за непогоды. После этого в ВСУ рассказали, что изменилось на фронте.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
