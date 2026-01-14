Видео
Главная Армия Россияне давят на нескольких направлениях — новые данные Генштаба

Россияне давят на нескольких направлениях — новые данные Генштаба

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 09:28
Россия за сутки совершила сотни атак и потеряла 990 военных
Александр Сырский советуется с военными. Фото: Генштаб ВСУ

Прошедшие 24 часа на фронте прошли с высокой интенсивностью — боевые действия продолжались практически по всей линии соприкосновения, а российские войска активно применяли авиацию, ракеты, артиллерию и беспилотники. Известно о потерях противника и его попытках вести штурмы.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Читайте также:

Как изменился фронт за сутки и где идут ожесточенные бои

В течение суток между украинскими подразделениями и силами противника произошло 141 боевое столкновение. Российская армия осуществила четыре ракетных удара и 42 атаки с воздуха, использовав 25 ракет и 78 управляемых авиабомб. Отдельно зафиксировано массовое применение дронов-камикадзе. В целом россияне привлекли 7 967 таких аппаратов. Количество артиллерийских и минометных обстрелов достигло 3 768, из них 74 было осуществлено из реактивных систем залпового огня.

Под авиационные удары за прошедшие сутки попали населенные пункты нескольких регионов. В Харьковской области обстрелам подверглась Волосская Бакалия, в Днепропетровской области — Маломихайловка. Также российская авиация била по Запорожской области, в частности по районам Железнодорожного, Рождественки, Долинки и Камышевахи. В ответ Силы обороны нанесли удары по целям противника — уничтожены два пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы и техники, четыре артиллерийские системы и два пункта управления беспилотниками.

Карта боевых действий 14 января

Наибольшее количество обстрелов зафиксировали на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, где враг в течение суток совершил 129 огневых поражений, в том числе с применением реактивной артиллерии. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные сорвали шесть наступательных попыток в районах Зеленого, Бугруватки, Прилепки и Дегтярного.

Куп'янський напрямок фронту
Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении российские подразделения четыре раза пытались прорвать оборону, продвигаясь в сторону Петропавловки и Песчаного, однако безуспешно. Сложной оставалась ситуация и на Лиманском направлении — здесь зафиксировано 11 атак вблизи Колодязов, Новоегоровки, Заречного и Новоселовки, а также в направлениях Дибровы, Липового и Ставков.

Лиманський напрямок фронту
Лиманское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

Боевые действия продолжались и на других участках фронта. На Славянском направлении украинские подразделения отбили три атаки в районах Дроновки и Федоровки, на Краматорском — две попытки продвижения вблизи Ступочек и в направлении Приволья. На Константиновском направлении зафиксировали 13 атак в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье, Берестка, Яблоновки и в сторону Софиевки.

Костянтинівський напрямок фронту
Константиновское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Наиболее напряженной оставалась обстановка на Покровском направлении. Здесь украинские защитники остановили 39 штурмовых действий противника в районах Шахового, Федоровки, Родинского, Мирнограда, Покровска, Котлиного и Удачного, а также на подступах к Филиалу и Новопавловке. На Александровском направлении российские войска осуществили восемь атак вблизи Зеленого Гая, Рыбного, Егоровки и Сладкого.

Покровський напрямок карта
Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении Силы обороны сдержали 26 атак в районе Гуляйполя и в направлениях Доброполья и Варваровки. На Ореховском направлении наступательных действий со стороны противника не зафиксировали. На Приднепровском направлении оккупанты предприняли одну попытку продвинуться в районе Антоновского моста, однако без результата. Признаков формирования ударных группировок на Волынском и Полесском направлениях не обнаружено.

По итогам суток потери российской армии составили 990 человек. Также украинские военные уничтожили шесть танков, три боевые бронированные машины, 74 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, пять средств ПВО, восемь ракет, 1 074 беспилотника оперативно-тактического уровня и 232 единицы автомобильной техники.

Напомним, российские войска были вынуждены изменить тактику боя из-за погодных условий. В ВСУ рассказали, что изменилось на фронте.

Между тем аналитики обратили внимание, что темпы продвижения российских войск значительно упала — сколько территорий им удалось захватить.

Генштаб ВСУ война в Украине Александр Сырский фронт ситуация на фронте боевые действия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
