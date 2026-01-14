Росія за добу здійснила сотні атак і втратила 990 військових

Олександр Сирський радиться з військовими. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулі 24 години на фронті пройшли з високою інтенсивністю — бойові дії тривали практично по всій лінії зіткнення, а російські війська активно застосовували авіацію, ракети, артилерію та безпілотники. Відомо про втрати противника та його спроби вести штурми.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Як змінився фронт за добу і де йдуть запеклі бої

Протягом доби між українськими підрозділами та силами противника відбулося 141 бойове зіткнення. Російська армія здійснила чотири ракетні удари та 42 атаки з повітря, використавши 25 ракет і 78 керованих авіабомб. Окремо зафіксовано масове застосування дронів-камікадзе. Загалом росіяни залучили 7 967 таких апаратів. Кількість артилерійських та мінометних обстрілів сягнула 3 768, із них 74 було здійснено із реактивних систем залпового вогню.

Під авіаційні удари минулої доби потрапили населені пункти кількох регіонів. На Харківщині обстрілів зазнала Волоська Бакалія, у Дніпропетровській області — Маломихайлівка. Також російська авіація била по Запорізькій області, зокрема по районах Залізничного, Різдв'янки, Долинки та Комишувахи. У відповідь Сили оборони завдали ударів по цілях противника — знищено два пункти управління, вісім районів зосередження живої сили й техніки, чотири артилерійські системи та два пункти управління безпілотниками.

Карта бойових дій 14 січня

Найбільшу кількість обстрілів зафіксували на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, де ворог протягом доби здійснив 129 вогневих уражень, зокрема із застосуванням реактивної артилерії. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові зірвали шість наступальних спроб у районах Зеленого, Бугруватки, Приліпки та Дегтярного.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку російські підрозділи чотири рази намагалися прорвати оборону, просуваючись у бік Петропавлівки та Піщаного, однак безуспішно. Складною залишалася ситуація й на Лиманському напрямку — тут зафіксовано 11 атак поблизу Колодязів, Новоєгорівки, Зарічного та Новоселівки, а також у напрямках Діброви, Липового і Ставків.

Лиманський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

Бойові дії тривали й на інших ділянках фронту. На Слов'янському напрямку українські підрозділи відбили три атаки в районах Дронівки та Федорівки, на Краматорському — дві спроби просування поблизу Ступочок і в напрямку Привілля. На Костянтинівському напрямку зафіксували 13 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Берестка, Яблунівки та у бік Софіївки.

Костянтинівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільш напруженою залишалася обстановка на Покровському напрямку. Тут українські захисники зупинили 39 штурмових дій противника в районах Шахового, Федорівки, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного та Удачного, а також на підступах до Філії й Новопавлівки. На Олександрівському напрямку російські війська здійснили вісім атак поблизу Зеленого Гаю, Рибного, Єгорівки та Солодкого.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони стримали 26 атак у районі Гуляйполя та в напрямках Добропілля й Варварівки. На Оріхівському напрямку наступальних дій з боку противника не зафіксували. На Придніпровському напрямку окупанти зробили одну спробу просунутися в районі Антонівського мосту, однак без результату. Ознак формування ударних угруповань на Волинському та Поліському напрямках не виявлено.

За підсумками доби втрати російської армії склали 990 осіб. Також українські військові знищили шість танків, три бойові броньовані машини, 74 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, п'ять засобів ППО, вісім ракет, 1 074 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 232 одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо, російські війська були змушені змінити тактику бою через погодні умови. В ЗСУ розповіли, що змінилося на фронті.

Тим часом аналітики звернули увагу, що темпи просування російських військ значно впала — скільки територій їм вдалося захопити.