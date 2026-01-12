Відео
Головна Армія Військові пояснили, як РФ змінила тактику на фронті через негоду

Військові пояснили, як РФ змінила тактику на фронті через негоду

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 20:21
Як змінилась тактика росіян під час негоди - дані Бородіна
Речник третього армійського корпусу Олександр Бородін. Фото: Суспільне

Російські війська продовжують активно застосовувати піхотні штурми навіть за складних погодних умов. Окупанти використовують обмеження, які негода накладає на роботу безпілотних систем.

Про це заявив речник Третього армійського корпусу Андрій Бородін в ефірі День.LIVE.

Читайте також:

Тактика росіян під час негоди

За словами бійця, противник майже не покладається на механізовану техніку, натомість робить ставку на масове застосування піхоти, демонструючи байдуже ставлення до власних військовослужбовців.

Несприятлива погода, зокрема дощі, туман і сніг, значно ускладнює використання дронів, чим російські війська й користуються для нарощування піхотних атак, переміщення штурмових груп і забезпечення логістики.

Бородін наголосив, що Сили оборони України в аналогічних умовах не проводили б активних штурмових дій через обмежені можливості розвідки. Натомість українські військові зосереджуються на ударах по тилах противника та зриві його підготовки й накопичення сил.

Окремо речник звернув увагу на тактику інфільтрації малих груп, які діють із прапорами Російської Федерації. За його словами, це має не лише військову, а й пропагандистську мету — створити ілюзію "захоплення" українських позицій.

Коментуючи зимовий період, Бородін зазначив, що холодна пора року ускладнює бойову роботу, однак за належного забезпечення та в умовах мобільної оборони ці фактори не є критичними для українських підрозділів.

Нагадаємо, що в OSINT-проекті DeepState заявили, що темпи просування армії РФ в Україні впали до мінімуму за останні місяці.

Крім того, українські військові розкрили, на якій ділянці фронту наразі найскладніша ситуація.

ЗСУ війна в Україні війна фронт 3 ОШБр
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
