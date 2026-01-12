Как изменилась тактика россиян во время непогоды - данные Бородина

Спикер третьего армейского корпуса Александр Бородин. Фото: Суспільне

Российские войска продолжают активно применять пехотные штурмы даже при сложных погодных условиях. Оккупанты используют ограничения, которые непогода накладывает на работу беспилотных систем.

Об этом заявил представитель Третьего армейского корпуса Андрей Бородин в эфире День.LIVE.

Тактика россиян во время непогоды

По словам бойца, противник почти не полагается на механизированную технику, зато делает ставку на массовое применение пехоты, демонстрируя безразличное отношение к собственным военнослужащим.

Неблагоприятная погода, в частности дожди, туман и снег, значительно затрудняет использование дронов, чем российские войска и пользуются для наращивания пехотных атак, перемещения штурмовых групп и обеспечения логистики.

Бородин отметил, что Силы обороны Украины в аналогичных условиях не проводили бы активных штурмовых действий из-за ограниченных возможностей разведки. Вместо этого украинские военные сосредотачиваются на ударах по тылам противника и срыве его подготовки и накопления сил.

Отдельно спикер обратил внимание на тактику инфильтрации малых групп, которые действуют с флагами Российской Федерации. По его словам, это имеет не только военную, но и пропагандистскую цель — создать иллюзию "захвата" украинских позиций.

Комментируя зимний период, Бородин отметил, что холодное время года усложняет боевую работу, однако при надлежащем обеспечении и в условиях мобильной обороны эти факторы не являются критическими для украинских подразделений.

