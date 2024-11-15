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У ЗСУ повідомили, скільки загарбників гинуть у боях за Торецьк

15 листопада 2024 14:16
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Торецьку ЗСУ щодня ліквідовують до ста окупантів
Українські військові. Фото ілюстративне: Генштаб
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

На вулицях Торецька йдуть запеклі бої. Українські захисники щодня ліквідовують тут до ста російських загарбників. 

Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова у п'ятницю, 15 листопада.

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Бобовнікова повідомила, що лише на цій ділянці фронту щоденні втрати окупантів становлять у середньому 50-70 "двохсотих".

"В Торецьку ведуться активні міські бої. Міські бої це завжди дуже складно. Хоча техніка не використовується, такі зіткнення — це завжди дуже важко", — пояснила речниця.

Загарбники активно використовують артилерію та постійно закидають КАБами українські позиції.

"Уявіть, якими масштабними є ці бої і наскільки вони складні для нас", — наголосила Бобовнікова.

Раніше ми писали, що російські ЗМІ та військові блогери заявляли, що їхні війська начебто повністю захопили Часів Яр та Торецьк. В Збройних силах України цю інформацію заперечують, але натомість розповіли про зміну тактики пересування окупантів у цих населених пунктах.

Нагадаємо, що відомий український спортсмен Максим Петренко загинув під час бойових дій на Донецькому напрямку. Він отримав тяжкі поранення під час виконання завдання під Торецьком.

війна ЗСУ війна в Україні втрати окупантів Торецьк

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