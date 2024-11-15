У Торецьку ЗСУ щодня ліквідовують до ста окупантів

Українські військові. Фото ілюстративне: Генштаб

На вулицях Торецька йдуть запеклі бої. Українські захисники щодня ліквідовують тут до ста російських загарбників.

Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова у п'ятницю, 15 листопада.

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Бої ідуть на вулицях Торецька

Бобовнікова повідомила, що лише на цій ділянці фронту щоденні втрати окупантів становлять у середньому 50-70 "двохсотих".

"В Торецьку ведуться активні міські бої. Міські бої це завжди дуже складно. Хоча техніка не використовується, такі зіткнення — це завжди дуже важко", — пояснила речниця.

Загарбники активно використовують артилерію та постійно закидають КАБами українські позиції.

"Уявіть, якими масштабними є ці бої і наскільки вони складні для нас", — наголосила Бобовнікова.

Раніше ми писали, що російські ЗМІ та військові блогери заявляли, що їхні війська начебто повністю захопили Часів Яр та Торецьк. В Збройних силах України цю інформацію заперечують, але натомість розповіли про зміну тактики пересування окупантів у цих населених пунктах.

Нагадаємо, що відомий український спортсмен Максим Петренко загинув під час бойових дій на Донецькому напрямку. Він отримав тяжкі поранення під час виконання завдання під Торецьком.