У Торецьку ЗСУ щодня ліквідовують до ста окупантів

У ЗСУ повідомили, скільки загарбників гинуть у боях за Торецьк
На вулицях Торецька йдуть запеклі бої. Українські захисники щодня ліквідовують тут до ста російських загарбників.
Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова у п'ятницю, 15 листопада.
Бої ідуть на вулицях Торецька
Бобовнікова повідомила, що лише на цій ділянці фронту щоденні втрати окупантів становлять у середньому 50-70 "двохсотих".
"В Торецьку ведуться активні міські бої. Міські бої це завжди дуже складно. Хоча техніка не використовується, такі зіткнення — це завжди дуже важко", — пояснила речниця.
Загарбники активно використовують артилерію та постійно закидають КАБами українські позиції.
"Уявіть, якими масштабними є ці бої і наскільки вони складні для нас", — наголосила Бобовнікова.
Раніше ми писали, що російські ЗМІ та військові блогери заявляли, що їхні війська начебто повністю захопили Часів Яр та Торецьк. В Збройних силах України цю інформацію заперечують, але натомість розповіли про зміну тактики пересування окупантів у цих населених пунктах.
Нагадаємо, що відомий український спортсмен Максим Петренко загинув під час бойових дій на Донецькому напрямку. Він отримав тяжкі поранення під час виконання завдання під Торецьком.
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