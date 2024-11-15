В Торецком ВСУ ежедневно ликвидируют до ста оккупантов

В ВСУ сообщили, сколько захватчиков погибают в боях за Торецк
На улицах Торецкая идут упорные бои. Украинские защитники ежедневно ликвидируют здесь до ста российских захватчиков.
Об этом сообщила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова в пятницу, 15 ноября.
Бои идут на улицах Торецкая
Бобовникова сообщила, что только на этом участке фронта ежедневные потери окупантов составляют в среднем 50-70 "двухсотых".
"В Торецке ведутся активные городские бои. Городские бои это всегда очень сложно. Хотя техника не используется, такие столкновения — это всегда очень тяжело", — пояснила спикер.
Захватчики активно используют артиллерию и постоянно обвиняют КАБов в украинских позициях.
"Представьте, как масштабны эти бои и насколько они сложны для нас", — подчеркнула Бобовникова.
Ранее мы писали, что российские СМИ и военные блоггеры заявляли, что их войска вроде бы полностью захватили Времен Яр и Торецк. В Вооруженных силах Украины эту информацию отрицают, но рассказали об изменении тактики передвижения оккупантов в этих населенных пунктах.
Напомним, что известный украинский спортсмен Максим Петренко погиб во время боевых действий в Донецком направлении. Он получил тяжелые ранения при выполнении задания под Торецком.
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