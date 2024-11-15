В Торецком ВСУ ежедневно ликвидируют до ста оккупантов

Украинские военные.

На улицах Торецкая идут упорные бои. Украинские защитники ежедневно ликвидируют здесь до ста российских захватчиков.

Об этом сообщила спикер ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова в пятницу, 15 ноября.

Читайте также:

Бои идут на улицах Торецкая

Бобовникова сообщила, что только на этом участке фронта ежедневные потери окупантов составляют в среднем 50-70 "двухсотых".

"В Торецке ведутся активные городские бои. Городские бои это всегда очень сложно. Хотя техника не используется, такие столкновения — это всегда очень тяжело", — пояснила спикер.

Захватчики активно используют артиллерию и постоянно обвиняют КАБов в украинских позициях.

"Представьте, как масштабны эти бои и насколько они сложны для нас", — подчеркнула Бобовникова.

Ранее мы писали, что российские СМИ и военные блоггеры заявляли, что их войска вроде бы полностью захватили Времен Яр и Торецк. В Вооруженных силах Украины эту информацию отрицают, но рассказали об изменении тактики передвижения оккупантов в этих населенных пунктах.

Напомним, что известный украинский спортсмен Максим Петренко погиб во время боевых действий в Донецком направлении. Он получил тяжелые ранения при выполнении задания под Торецком.