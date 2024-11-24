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У ЗСУ попередили про наслідки скидів РФ хімічних гранат

24 листопада 2024 19:04
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — російські війська скидають гранати з хімічними речовинами
Український військовий зі зброєю в руках. Фото: Генштаб ЗСУ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Ворог використовує дрони-камікадзе для скидання гранат із невідомою хімічною речовиною на позиції ЗСУ в районі Вовчанська. Ці речовини спричиняють різноманітні негативні наслідки для здоров'я. 

Про це повідомив лейтенант ЗСУ з
позивним "Алекс" у Telegram у неділю, 24 листопада.

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За даними військового, російські війська останнім часом завдяки дронам-камікадзе збільшили скиди гранат з невідомою хімічною речовиною у районі Вовчанська.

Він поділився, що внаслідок контакту з цими речовинами у людини підвищується температура тіла, розпухає обличчя та ускладнюється дихання. Лейтенант додав, що хімічна речовина має також сльозогінну дію та здійснює певний психологічний вплив.

"Наче нічого нового не сказав, подібні речі застосовуються регулярно противником і постійно маємо 200/300, бо ігноруються засоби РХБ захисту: комусь просто впадлу купляти або таскати протигаз з декількома фільтраційними коробками", — написав військовий із позивним "Алекс". 

За його словами, командири також повинні контролювати загрозу, адже ворог може скидати гранати в бліндажі ЗСУ, на виході з яких вже будуть "чекати" ударні дрони.

засоби РХБ захисту
Допис лейтенанта ЗСУ із позивним "Алекс". Фото: скриншот

Нагадаємо, оперативно-тактичне угруповання "Харків" спростувало інформацію про наявність військових КНДР на території Харківської області.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ зазнали певних територіальних втрат у Курській області Росії після початкового просування.

ЗСУ росіяни Харківська область війна в Україні фронт Вовчанськ

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