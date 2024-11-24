Война в Украине — российские войска сбрасывают гранаты с химическими веществами

В ВСУ предупредили о последствиях сбросов РФ химических гранат
Враг использует дроны-камикадзе для сброса гранат с неизвестным химическим веществом на позиции ВСУ в районе Волчанска. Эти вещества влекут за собой различные негативные последствия для здоровья.
Об этом сообщил лейтенант ВСУ
позывным "Алекс" у Telegram в воскресенье, 24 ноября.
Враг сбрасывает гранаты с химическими веществами
По данным военного, российские войска в последнее время благодаря дронам-камикадзе увеличили сбросы гранат с неизвестным химическим веществом в районе Волчанска.
Он поделился, что в результате контакта с этими веществами у человека повышается температура тела, распухает лицо и затрудняется дыхание. Лейтенант добавил, что химическое вещество имеет также слезоточивое действие и осуществляет определенное психологическое воздействие.
"Вроде ничего нового не сказал, подобные вещи применяются регулярно противником и постоянно имеем 200/300, потому что игнорируются средства РХБ защиты: кому-то просто впадлу покупать или таскать противогаз с несколькими фильтрационными коробками", — написал военный с позывным "Алекс".
По его словам, командиры также должны контролировать угрозу, ведь враг может сбрасывать гранаты в блиндажи ВСУ, на выходе из которых уже будут "ждать" ударные дроны.
Напомним, оперативно-тактическая группировка "Харьков" опровергла информацию о наличии военных КНДР на территории Харьковской области.
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