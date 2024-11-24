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В ВСУ предупредили о последствиях сбросов РФ химических гранат

24 ноября 2024 19:04
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — российские войска сбрасывают гранаты с химическими веществами
Украинский военный с оружием в руках. Фото: Генштаб ВСУ
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Враг использует дроны-камикадзе для сброса гранат с неизвестным химическим веществом на позиции ВСУ в районе Волчанска. Эти вещества влекут за собой различные негативные последствия для здоровья.

Об этом сообщил лейтенант ВСУ
позывным "Алекс" у Telegram в воскресенье, 24 ноября.

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По данным военного, российские войска в последнее время благодаря дронам-камикадзе увеличили сбросы гранат с неизвестным химическим веществом в районе Волчанска.

Он поделился, что в результате контакта с этими веществами у человека повышается температура тела, распухает лицо и затрудняется дыхание. Лейтенант добавил, что химическое вещество имеет также слезоточивое действие и осуществляет определенное психологическое воздействие.

"Вроде ничего нового не сказал, подобные вещи применяются регулярно противником и постоянно имеем 200/300, потому что игнорируются средства РХБ защиты: кому-то просто впадлу покупать или таскать противогаз с несколькими фильтрационными коробками", — написал военный с позывным "Алекс". 

По его словам, командиры также должны контролировать угрозу, ведь враг может сбрасывать гранаты в блиндажи ВСУ, на выходе из которых уже будут "ждать" ударные дроны.

средства РХБ защиты
Сообщение лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс". Фото: скриншот

Напомним, оперативно-тактическая группировка "Харьков" опровергла информацию о наличии военных КНДР на территории Харьковской области.

Ранее мы писали о том, что ВСУ понесли определенные территориальные потери в Курской области России после начального продвижения.

ВСУ россияне Харьковская область война в Украине фронт Вовчанск

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