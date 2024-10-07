Українські танкісти тренуються на M1 Abrams — ефектне відео

Танк M1 Abrams. Фото: скриншот з відео

Українські військові щодня завдають нищівних ударів по російських окупантах та ворожій техніці. Вони показали, як відточують свої навички керуванням танку M1 Abrams.

Відео опублікувала 47-ма окрема механізована бригада у Telegram у понеділок, 7 жовтня.

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"Танкісти 47-ї окремої механізованої бригади відточують свої навички задля успішного виконання бойових завдань", — йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що їм є чим воювати. Вони закликали українців бити ворога разом.

Що відомо про танк M1 Abrams

Tанк M1 Abrams — це основний бойовий танк, розроблений в США в 1970-х роках. Він оснащений потужним 105-міліметровим гарматним знаряддям, згодом модифікованим до 120 мм у версіях M1A1 та M1A2. Танк має броню, що складається з композитних матеріалів, і активно застосовує активні засоби захисту, що забезпечує високу стійкість до ворожих атак.

Танк M1 Abrams. Фото: армія США

M1 Abrams відрізняється високою мобільністю завдяки потужному газотурбінному двигуну, що дозволяє танку досягати швидкості до 72 км/год. Він має сучасну електроніку, включаючи комп'ютеризовану систему управління вогнем, що підвищує точність стрільби в умовах бойових дій.

Нагадаємо, Сили оборони України у ніч проти 7 жовтня уразили важливий об’єкт російських загарбників. Так, захисники вдарили по морському нафтовому терміналу в Криму.

Також українські воїни вкотре застосували "дрон-дракон", який спалив російських окупантів та зламав плани наступу ворога. Події відбулись біля населеного пункту Новоторецьк Донецької області.