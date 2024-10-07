Українські танкісти тренуються на M1 Abrams — ефектне відео

У ЗСУ показали, як відточують свої навички керуванням танку M1 Abrams
Українські військові щодня завдають нищівних ударів по російських окупантах та ворожій техніці. Вони показали, як відточують свої навички керуванням танку M1 Abrams.
Відео опублікувала 47-ма окрема механізована бригада у Telegram у понеділок, 7 жовтня.
Танк M1 Abrams у ЗСУ
"Танкісти 47-ї окремої механізованої бригади відточують свої навички задля успішного виконання бойових завдань", — йдеться у повідомленні.
Військові наголосили, що їм є чим воювати. Вони закликали українців бити ворога разом.
Що відомо про танк M1 Abrams
Tанк M1 Abrams — це основний бойовий танк, розроблений в США в 1970-х роках. Він оснащений потужним 105-міліметровим гарматним знаряддям, згодом модифікованим до 120 мм у версіях M1A1 та M1A2. Танк має броню, що складається з композитних матеріалів, і активно застосовує активні засоби захисту, що забезпечує високу стійкість до ворожих атак.
M1 Abrams відрізняється високою мобільністю завдяки потужному газотурбінному двигуну, що дозволяє танку досягати швидкості до 72 км/год. Він має сучасну електроніку, включаючи комп'ютеризовану систему управління вогнем, що підвищує точність стрільби в умовах бойових дій.
Нагадаємо, Сили оборони України у ніч проти 7 жовтня уразили важливий об’єкт російських загарбників. Так, захисники вдарили по морському нафтовому терміналу в Криму.
Також українські воїни вкотре застосували "дрон-дракон", який спалив російських окупантів та зламав плани наступу ворога. Події відбулись біля населеного пункту Новоторецьк Донецької області.
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