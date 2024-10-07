Украинские танкисты тренируются на M1 Abrams — эффектное видео

Танк M1 Abrams. Фото: скриншот с видео

Украинские военные ежедневно наносят сокрушительные удары по российским оккупантам и вражеской технике. Они показали, как оттачивают свои навыки управлением танка M1 Abrams.

Видео опубликовала 47-я отдельная механизированная бригада в Telegram в понедельник, 7 октября.

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"Танкисты 47-й отдельной механизированной бригады оттачивают свои навыки для успешного выполнения боевых задач", — говорится в сообщении.

Военные подчеркнули, что им есть чем воевать. Они призвали украинцев бить врага вместе.

Что известно о танке M1 Abrams

Танк M1 Abrams — это основной боевой танк, разработанный в США в 1970-х годах. Он оснащен мощным 105-миллиметровым пушечным орудием, впоследствии модифицированным до 120 мм в версиях M1A1 и M1A2. Танк имеет броню, состоящую из композитных материалов, и активно применяет активные средства защиты, что обеспечивает высокую устойчивость к вражеским атакам.

Танк M1 Abrams. Фото: армия США

M1 Abrams отличается высокой мобильностью благодаря мощному газотурбинному двигателю, позволяющему танку достигать скорости до 72 км/ч. Он имеет современную электронику, включая компьютеризированную систему управления огнем, что повышает точность стрельбы в условиях боевых действий.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 7 октября поразили важный объект российских захватчиков. Так, защитники ударили по морскому нефтяному терминалу в Крыму.

Также украинские воины в очередной раз применили "дрон-дракон", который сжег российских оккупантов и сломал планы наступления врага. События произошли возле населенного пункта Новоторецк Донецкой области.