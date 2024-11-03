Як змусити окупантів втрачати контроль над власними підрозділами

Російські окупанти. Ілюстративне фото: росЗМІ

Начальник штабу другої прикордонної комендатури швидкого реагування бригади "Помста" Руслан Бортник заявив, що росіяни втрачають управління підрозділами. Йдеться про тих окупантів, які щойно потрапляють під вогонь.

Про це Бортник сказав в ефірі Ми Україна у неділю, 3 листопада.

Читайте також:

Скриншот допису "Ми Україна"

Координація дій окупантів

За словами військового, противник намагається координувати свої дії досить нечітко організовано: здійснює управління за допомогою радіоуправління.

Але коли він впевнено намагається рухатися до нашого переднього краю у так званій сірій зоні — по ньому розпочинається вогонь нашої артилерії та завдання ударів БпЛА.

"Противник просто втрачає управління в тому хаосі, втрачає живу силу й техніку. Насправді ворог також боїться, коли їде вперед і намагається штурмувати. Також окупанти після перших вибухів починають хаотично рухатися, і їхня смерть неминуча", — розповів Бортник.

Нагадаємо, військові вигадали спосіб, як дистанційно влаштувати пастки для окупантів. У Центрі стратегічних комунікацій показали відео.

Також ми писали, що зменшилася активність російської тактичної авіації та безпілотників над Чорним морем. Однак присутність патрульних і розвідувальних сил РФ зберігається.