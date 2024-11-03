Как заставить оккупантов терять контроль над собственными подразделениями

Российские оккупанты. Иллюстративное фото: росСМИ

Начальник штаба второй пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады "Помста" Руслан Бортник заявил, что россияне теряют управление подразделениями. Речь идет о тех оккупантов, которые только попадают под огонь.

Об этом Бортник сказал в эфире Ми Україна в воскресенье, 3 ноября.

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Скриншот поста "Ми Україна"

Координация действий оккупантов

По словам военного, противник пытается координировать свои действия достаточно нечетко организованно: осуществляет управление с помощью радиоуправления.

Но когда он уверенно пытается двигаться к нашему переднему краю в так называемой серой зоне, по нему начинается огонь нашей артиллерии и нанесение ударов БпЛА.

"Противник просто теряет управление в том хаосе, теряет живую силу и технику. На самом деле враг также боится, когда едет вперед и пытается штурмовать. Также оккупанты после первых взрывов начинают хаотично двигаться, и их смерть неизбежна", — рассказал Бортник.

Напомним, военные придумали способ, как дистанционно устроить ловушки для оккупантов. В Центре стратегических коммуникаций показали видео.

Также мы писали, что уменьшилась активность российской тактической авиации и беспилотников над Черным морем. Однако присутствие патрульных и разведывательных сил РФ сохраняется.