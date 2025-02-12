Зараз окрема команда працює над тим, щоб забезпечити прискорену доставку боєприпасів на фронт, заявили в Офісі президента

Боєць ЗСУ розвантажує боєприпаси. Фото: Генштаб ЗСУ

У ЗСУ спостерігається нестача окремих видів боєприпасів. Через це довелось призупинити формування нових бригад української армії.

Про це в інтерв'ю каналу "Ми — Україна" заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

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Він підкреслив, що над прискоренням доставки необхідної Україні зброї, боєприпасів та інших матеріальних ресурсів працює ціла команда фахівців. Паліса також нагадав про тимчасове призупинення формування нових бригад у ЗСУ за рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Наразі основні зусилля спрямовані на доукомплектування існуючих бригад, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Крім того, триватиме підготовка вже сформованих бригад з урахуванням попереднього досвіду", — зазначив заступник керівника Офісу президента.

Раніше президент України Володимир Зеленський на заклики Заходу знизити мобілізаційний вік відповів, що головною проблемою української армії є не вік військовослужбовців, а брак озброєння.

Нагадаємо, наразі триває службове розслідування щодо контракту на постачання протитанкових мін, яке закупила Агентство оборонних закупок. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості повідомило про виявлення трьох випадків невідповідності якості мін для мінометів.