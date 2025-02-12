Сейчас отдельная команда работает над тем, чтобы обеспечить ускоренную доставку боеприпасов на фронт, заявили в Офисе президента

Боец ВСУ разгружает боеприпасы. Фото: Генштаб ВСУ

В ВСУ наблюдается нехватка отдельных видов боеприпасов. Из-за этого пришлось приостановить формирование новых бригад украинской армии.

Об этом в интервью каналу "Мы — Украина" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

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Он подчеркнул, что над ускорением доставки необходимого Украине оружия, боеприпасов и других материальных ресурсов работает целая команда специалистов. Палиса также напомнил о временной приостановке формирования новых бригад в ВСУ по решению Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Сейчас основные усилия направлены на доукомплектование существующих бригад, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Кроме того, будет продолжаться подготовка уже сформированных бригад с учетом предыдущего опыта", — отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на призывы Запада снизить мобилизационный возраст ответил, что главной проблемой украинской армии является не возраст военнослужащих, а нехватка вооружения.

Напомним, сейчас продолжается служебное расследование по контракту на поставку противотанковых мин, которое закупило Агентство оборонных закупок. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности сообщило об обнаружении трех случаев несоответствия качества мин для минометов.