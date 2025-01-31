Міноборони розслідує контракт на постачання мін для ЗСУ

Начальник Тилу Командування Сил логістики Збройних сил України Сергій Булавко. Фото: скриншот Новини.LIVE

Начальник Тилу Командування Сил логістики Збройних сил України Сергій Булавко розповів, що зараз триває службове розслідування щодо контракту на постачання протитанкової міни, яку закупила Агентство оборонних закупок. Результати розслідування стануть відомі згодом.

Про це Булавко розповів на брифінгу Міноборони, на якому побував кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн у п'ятницю, 31 січня.

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Триває розслідування щодо контракту на постачання мін

"На сьогоднішній день триває розслідування щодо контракту на постачання протитанкової міни", — розповів почадовець.

За словами Булавко, йдеться про міну ТМ-62 — аналог американських М-15 і М-6 А2. Він зазначив, що усі застереження щодо цих мін, надані Службою безпеки, були враховані.

"Результати службового розслідування будуть доведені тим посадовим особам, яких воно стосується", — запевнив Булавко.

Раніше ми писали, що у Міноборони прокоментували ситуацію з керівництвом Агенції оборонних закупівель. Згодом НАБУ відкрило провадження стосовно ситуації навколо Агенції оборонних закупівель.