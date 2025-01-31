Минобороны расследует контракт на поставку мин для ВСУ

Начальник Тыла Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины Сергей Булавко. Фото: скриншот Новини.LIVE

Начальник Тыла Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины Сергей Булавко рассказал, что сейчас продолжается служебное расследование по контракту на поставку противотанковой мины, которую закупило Агентство оборонных закупок. Результаты расследования станут известны позже.

Об этом Булавко рассказал на брифинге Минобороны, на котором побывал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн в пятницу, 31 января.

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Продолжается расследование по контракту на поставку мин

"На сегодняшний день продолжается расследование по контракту на поставку противотанковой мины", — рассказал чиновник.

По словам Булавко, речь идет о мине ТМ-62 — аналог американских М-15 и М-6 А2. Он отметил, что все предостережения относительно этих мин, предоставленные Службой безопасности, были учтены.

"Результаты служебного расследования будут доведены тем должностным лицам, которых оно касается", — заверил Булавко.

Ранее мы писали, что в Минобороны прокомментировали ситуацию с руководством Агентства оборонных закупок. Впоследствии НАБУ открыло производство в отношении ситуации вокруг Агентства оборонных закупок.