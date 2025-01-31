Умєров зустрівся з очільником Міноборони Нідерландів

Умєров анонсував нову партію F-16 для України від партнерів
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся у Гаазі зі своїм Нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом. Вони обговорили подальшу військову допомогу для нашої держави.
Про це повідомили у Міноборони у п'ятницю, 31 січня.
Військова допомога від Нідерландів
"Нідерланди — серед лідерів підтримки України, і їхня допомога суттєво зросла у 2024 році. Уже маємо домовленості на 2025-й", — зазначив Умєров.
Умєров наголосив, що наразі головний пріоритет — це продовження програми надання Україні винищувачів F-16. За його словами, наступна партія літаків буде надана всже цього року. Наразі триває навчання пілотів, інженерів та обслуговуючого персоналу.
"Нідерланди відіграють ключову роль у Коаліції Повітряних сил, підтримуючи розвиток нашої авіаційної інфраструктури та спроможностей", — нагадав глава Міноборони.
За словами Умєрова, другим пріоритетом є дрони. Сторони скоординували розподіл раніше анонсованих 400 мільйонів євро, а також підготовку масштабних спільних проєктів щодо далекобійних можливостей. Окрім того на порядку денному передача артилерійських боєприпасів, ППО та ракет-перехоплювачів.
Окремо сторони підняли питання індустріальної взаємодії та розвитку спільних оборонних підприємств, які зміцнять спроможності української армій.
"Дякую міністру Брекельмансу за продуктивні переговори, уряду та народу Нідерландів — за непохитну підтримку України", — заявив Умєров.
Раніше ми писали, що у січні в Німеччині відбулася зустріч у форматі "Рамштайн". Внаслідок цього засідання Україна отримала допомогу від шести країн-партнерів.
Також ми писали, що лідери коаліції "Рамштайн" зробили заяву щодо підтримки України.
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