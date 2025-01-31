Умєров зустрівся з очільником Міноборони Нідерландів

Рустем Умєров і Рубен Брекельманс. Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся у Гаазі зі своїм Нідерландським колегою Рубеном Брекельмансом. Вони обговорили подальшу військову допомогу для нашої держави.

Про це повідомили у Міноборони у п'ятницю, 31 січня.

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Зустріч Умєрова і Брекельманса. Фото: Міноборони

Військова допомога від Нідерландів

"Нідерланди — серед лідерів підтримки України, і їхня допомога суттєво зросла у 2024 році. Уже маємо домовленості на 2025-й", — зазначив Умєров.

Умєров наголосив, що наразі головний пріоритет — це продовження програми надання Україні винищувачів F-16. За його словами, наступна партія літаків буде надана всже цього року. Наразі триває навчання пілотів, інженерів та обслуговуючого персоналу.

"Нідерланди відіграють ключову роль у Коаліції Повітряних сил, підтримуючи розвиток нашої авіаційної інфраструктури та спроможностей", — нагадав глава Міноборони.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Міноборони

За словами Умєрова, другим пріоритетом є дрони. Сторони скоординували розподіл раніше анонсованих 400 мільйонів євро, а також підготовку масштабних спільних проєктів щодо далекобійних можливостей. Окрім того на порядку денному передача артилерійських боєприпасів, ППО та ракет-перехоплювачів.

Окремо сторони підняли питання індустріальної взаємодії та розвитку спільних оборонних підприємств, які зміцнять спроможності української армій.

"Дякую міністру Брекельмансу за продуктивні переговори, уряду та народу Нідерландів — за непохитну підтримку України", — заявив Умєров.

Пост Рустема Умєрова. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що у січні в Німеччині відбулася зустріч у форматі "Рамштайн". Внаслідок цього засідання Україна отримала допомогу від шести країн-партнерів.

Також ми писали, що лідери коаліції "Рамштайн" зробили заяву щодо підтримки України.