Умеров встретился с главой Минобороны Нидерландов

Умеров анонсировал новую партию F-16 для Украины от партнеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Гааге со своим Нидерландским коллегой Рубеном Брекельмансом. Они обсудили дальнейшую военную помощь для нашего государства.
Об этом сообщили в Минобороны в пятницу, 31 января.
Военная помощь от Нидерландов
"Нидерланды — среди лидеров поддержки Украины, и их помощь существенно возросла в 2024 году. Уже есть договоренности на 2025-й", — отметил Умеров.
Умеров отметил, что сейчас главный приоритет - это продолжение программы предоставления Украине истребителей F-16. По его словам, следующая партия самолетов будет предоставлена уже в этом году. Сейчас продолжается обучение пилотов, инженеров и обслуживающего персонала.
"Нидерланды играют ключевую роль в Коалиции Воздушных сил, поддерживая развитие нашей авиационной инфраструктуры и возможностей", — напомнил глава Минобороны.
По словам Умерова, вторым приоритетом являются дроны. Стороны скоординировали распределение ранее анонсированных 400 миллионов евро, а также подготовку масштабных совместных проектов по дальнобойным возможностям. Кроме того, на повестке дня передача артиллерийских боеприпасов, ПВО и ракет-перехватчиков.
Отдельно стороны подняли вопрос индустриального взаимодействия и развития совместных оборонных предприятий, которые укрепят способности украинской армии.
"Спасибо министру Брекельмансу за продуктивные переговоры, правительству и народу Нидерландов — за непоколебимую поддержку Украины", — заявил Умеров.
Ранее мы писали, что в январе в Германии состоялась встреча в формате "Рамштайн". В результате этого заседания Украина получила помощь от шести стран-партнеров.
Также мы писали, что лидеры коалиции "Рамштайн" сделали заявление о поддержке Украины.
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