Умеров встретился с главой Минобороны Нидерландов

Рустем Умеров и Рубен Брекельманс. Фото: Минобороны Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Гааге со своим Нидерландским коллегой Рубеном Брекельмансом. Они обсудили дальнейшую военную помощь для нашего государства.

Об этом сообщили в Минобороны в пятницу, 31 января.

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Военная помощь от Нидерландов

"Нидерланды — среди лидеров поддержки Украины, и их помощь существенно возросла в 2024 году. Уже есть договоренности на 2025-й", — отметил Умеров.

Умеров отметил, что сейчас главный приоритет - это продолжение программы предоставления Украине истребителей F-16. По его словам, следующая партия самолетов будет предоставлена уже в этом году. Сейчас продолжается обучение пилотов, инженеров и обслуживающего персонала.

"Нидерланды играют ключевую роль в Коалиции Воздушных сил, поддерживая развитие нашей авиационной инфраструктуры и возможностей", — напомнил глава Минобороны.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Минобороны

По словам Умерова, вторым приоритетом являются дроны. Стороны скоординировали распределение ранее анонсированных 400 миллионов евро, а также подготовку масштабных совместных проектов по дальнобойным возможностям. Кроме того, на повестке дня передача артиллерийских боеприпасов, ПВО и ракет-перехватчиков.

Отдельно стороны подняли вопрос индустриального взаимодействия и развития совместных оборонных предприятий, которые укрепят способности украинской армии.

"Спасибо министру Брекельмансу за продуктивные переговоры, правительству и народу Нидерландов — за непоколебимую поддержку Украины", — заявил Умеров.

Пост Рустема Умерова. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в январе в Германии состоялась встреча в формате "Рамштайн". В результате этого заседания Украина получила помощь от шести стран-партнеров.

Также мы писали, что лидеры коалиции "Рамштайн" сделали заявление о поддержке Украины.